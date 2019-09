Tehnica de 4 pasi simpli pentru a afla daca poti avea (sau nu) incredere in ceea ce simti

Esti indecisa? Ai de luat o decizie importanta si nu stii ce sa faci? Iata o tehnica foarte simpla din doar 4 pasi simpli care iti va spune daca poti avea incredere sau nu in ceea ce simti.

In fiecare minut din fiecare zi inima noastra experimenteaza stari, trairi, emotii, sentimente. Fie ca este vorba de o explozie de frustrare cand iti dai seama ca ai intarziat la munca, o secunda de zen in timp ce iti amintesti sunetul valurilor sau o durere cand te gandesti la o persoana draga care trece prin momente dificile. Sentimentele vin si pleaca, una dupa alta, in mod constant.

Emotiile sunt necesare pentru a supravietui. Ele ne spun ce vrem, ce simtim, de e avem nevoie, ce sa evitam, ce sa cautam, cand sa ne protejam, ce sa facem, ce sa iubim si multe altele. DIncolo de aceste lucruri, emotiile sunt legatura dintre noi si ceilalti oameni.

Iata cativa pasi importanti de urmat atunci cand ai un sentiment pe care vrei sa il intelegi si sa il folosesti in favoarea ta. Aceasta este o tehnica speciala pentru a determina daca poti avea sau nu incredere in instinctul tau:

Prima etapa: incearca sa te izolezi pentru putin timp, sa petreci timp doar cu tine, sa iti dai seama ce este acest sentiment. Ce se intampla in viata ta actuala care sa determine sa te simti asa?

: imagineaza-ti ca un prieten vine si iti spune aceasta poveste: "S-a intamplat asta si eu ma simt in acest fel.". Ce i-ai spune prietenului tau? Te-ai gandi ca sentimentele lui sunt exagerate, excesive sau gresite?

A treia etapa: intoarce-te pentru putin timp in trecut. Ai mai avut un astfel de sentiment sau acest amestec de sentimente (in cazul in care sunt mai multe) la un moment dat in trecut? De ce a/au aparut atunci? Oare unele dintre acele emotii vechi ar putea fi reactivate de ceea ce se intampla acum si te pot face sa te atasezi de situatia ta actuala?

A patra etapa: inchide ochii si concentreaza-te pe sentimentele tale. Imagineaza-ti un instrument care masoara sentimentele vechi, din trecut. Cat de mult creste acul? Acum fa acelasi lucru si cu sentimentele din momentul prezent. Cat de mult urca acul acum?

Pe cat de puternice pot fi sentimentele tale, cu putin antrenament si mai multa atentie poti invata sa te conectezi la ele si sa le folosesti in beneficiul tau. Mult succes.

foto main: WAYHOME studio, Shutterstock