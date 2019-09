7 Semne ca esti cu un barbat care iti controleaza viata si ce poti face in acest sens

Iata care sunt principalele semne ca esti cu un barbat care te controleaza:

Le regasesti la partenerul de cuplu?

Daca iti pui tot mai des intrebarea "Cand si cum a trecut aceasta relatie de la una plina de iubire la una care te abuzeaza emotional?" si incerci tot mai mult sa te distantezi de partenerul cu care esti in prezent, este posibil sa ai de-a face cu un barbat care iti controleaza viata.

1. Incearca sa dea vina pe tine

Face tot posibilul sa intre in capul tau si sa te faca sa crezi ca relatia pe care o aveti este una destul de normal oferindu-ti chiar exemple pentru a te linisti. Incearca sa dea vina pe tine pentru ca esti impotriva lui si nu poti intelege dragostea pe care vrea sa ti-o ofere.

2. Pastreaza scorul

In relatia voastra nu exista egalitate. Intotdeauna tine scorul cu privire la fiecare lucru pe care il faceti - fie ca este vorba despre o cearta, un conflict dificil, o intamplare pozitiva - face orice pentru a te tine sub control.

3. Incearca sa te izoleze de cei dragi

Singurul mod in care poate obtine controlul asupra ta este daca te izoleaza de persoanele din jurul tau. Acest semn prezinta un grad ridicat de manipulare. Daca partenerul te controleaza, este posibil sa nu accepte ca tu sa petreci timp cu oamenii importanti din viata ta si sa incerce sa determine sa fii importiva acestora scotand la iveala tot felul de lucruri urate despre ei.

4. Simti ca trebuie sa ascunzi lucruri nevinovate de el

Exista mulet mici secrete pe care simti ca trebuie sa le pastrezi doar pentru tine deoarece iti este teama de ce va spune, de cum te va judeca, de cum va reactiona.

Crede ca are toate drepturile sa stie ce faci in permanenta. Indiferent daca te spioneaza in secret sau iti cere in mod direct sa le impartasesti absolut totul, trebuie sa stii ca aceasta este o incalcare a limitelor sanatoase in relatii.

6. Te considera un copil

In relatia de cuplu nu sunteti egali. Simti ca esti un copil in preajma lui deoarece intotdeauna are anumite reguli si norme strice pentru tine. Aceasta este o forma de proiectie care poate fi vazuta ca magulitoare pentru inceput, insa insa foarte daunatoare in timp.

7. Este foarte critic

Poti incerca sa te convingi ca aceasta critica a lui este justificata sau ca te ajuta sa devii o persoana mai buna. Insa fii foarte atenta la modul in care esti criticata si la lucrurile pentru care esti criticata. Pentru ca daca nu este vorba o critica constructiva, atunci iti va fi tot mai dificil sa te simti acceptata, validata si iubita cu adevarat.

Cateva sfaturi pentru aceste situatii:

1. Ai nevoie de timp. Lucrurile nu se intampla peste noapte.

2. Incearca sa ii spui partenerului cum te simti cu privire la tot ce se intampla. Nu spune "Ma controlezi", ci "Simt ca imi tai aripile cand imi spui ca nu trebuie sa ma vad cu cei dragi." Este posibil ca el sa fie deschis sa asculte daca folosesti acest tip de limbaj.

3. Nu-ti fie teama sa incerci sa te apropii de oamenii la care tii, de cei pe care i-ai evitat de-a lungul relatiei. Pana la urma ei sunt si vor fi principala ta sursa de sprijin daca vrei sa iesi din relatia in care esti.

4. Terapia in cuplu este o alta varianta eficienta pentru ca amandoi sa intelegeti ce se intampla in relatia voastra si ce aveti de facut in continuare.

foto main: Maksym Fesenko, Shutterstock