Luna noua de pe 28 septembrie. Mesajul transmis de Univers pentru aceasta perioada in functie de zodie

Esti curioasa sa descoperi ce mesaj are Universul pentru tine pentru urmatoarea perioada?

Luna Noua de pe 28 septembrie 2019 vine cu multe schimbari importante care ne vor da planurile complet peste cap. Avem ocazia sa inchidem capitole dureroase si sa incepem o noua pagina a vietii noastre. Iata care este mesajul transmis de Univers zodiei tale pentru urmatoarea perioada.

Berbec - Priveste cu incredere catre viitor. Este un moment in care alegerile depind doar de vine, fericirea depinde doar de tine, viata ta depinde doar de tine. Ai incredere ca totul va fi bine.

Taur - Indrazneste sa lupti pentru ceea ce iti doresti. Ai incredere in tine, iesi din zona de confort si demonstreaza-le tuturor de ce esti in stare. Este momentul sa te bucuri de tot ce se intampla in viata ta.

- Fara indrazneala nu faci mare lucru. De aceea este momentul sa ai incredere in visurile tale, in planurile tale si sa actionezi in functie de ce iti spune inima ta. Schimbarile sunt benefice, nu uita niciodata asta.

Rac - Este momentul pentru un nou inceput. Este momentul sa inchizi acel capitol dureros al vietii tale si sa incepi sa scrii altul mult mai frumos si mult mai special. Se vor intampla numeroase lucruri incredibile in urmatoarea perioada.

Leu - Traieste pentru tine. Pune-te pe primul loc. Asculta la ce spun oamenii din jurul tau, insa daca ai de luat decizii importante, ia-le bazandu-te pe intuitie. Doar tu stii cel mai bine de ce ai nevoie pentru a fi fericita cu adevarat.

Fecioara - Indrazneste sa crezi in tine. Lucrurile se vor aranja asa cum iti doresti, trebuie doar sa mai ai putina rabdare. Nu te conforma cu putin, lupta pentru visurile tale. Fa schimbarile de care iti este cel mai teama.