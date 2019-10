Ce efecte are, de fapt, consumul de catina cu miere

Catina este o planta ale carei fructe sunt mai putin apreciate decat ar trebui, avand in vedere proprietatile lor antioxidante surprinzatoare.

In Orient, catina este folosita de multe secole ca remediu naturist, iar legenda spune ca insusi Ginghis Han isi hranea caii cu aceste fructe inainte de lupta, pentru a-i face puternici.

Ea s-ar putea dovedi a fi o arma folositoare si pentru noi in lupta cu racelile de sezon si nu numai. In combinatie cu inca un ingredient miraculos, mierea, obtinem un remediu care ne va tine departe de antibiotice pentru mult timp.

