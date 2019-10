Lectia de azi: in viata ta nu vor ramane toti oamenii pe care ii iubesti. In viata ta nu vor fi loiali toti oamenii in care ai incredere. Unii dintre ei exista doar ca exemple ca sa stii pe viitor ce trebuie sa eviti.

In viata ta nu vor ramane toti oamenii pe care ii iubesti. Trebuie sa accepti ca, oricat de mare ar fi dragostea ta pentru ei, ei pur si simplu nu te pot iubi inapoi. Nu poti dragoste cu forta... pur si simplu nu poti. Si as vrea sa stii ca problema nu este la tine. Problema este la ei. Trebuie sa inveti sa accepti ce se intampla, sa nu ramai prizoniera in aceste ganduri dificile si sa mergi mai departe cu viata ta. Nu te concentra pe ideea ca ar putea fi ceva in neregula cu tine. Nu te simti inutila, de neiubit deoarece nu primesti iubire inapoi. Esti demna de cele mai pure si mai frumoase sentimente din lume; esti demna de atentie, de grija, de apreciere. Ei sunt prea orbi pentru a iti vedea valoarea. Sunt prea superficiali pentru a iti respecta sentimentele. Tu ai oferit tot ce ai avut, ti-ai pus sufletul pe tava, insa pentru ei inca nu este suficient si asta este in regula. Gandeste-te ca acest moment este o lectie de viata de la Univers pentru tine. Este semnul divinitatii care iti spune ca meriti mai mult si ca trebuie sa faci un pas in fata. Ai curajul de a merge mai departe. Exista extrem de multe persoane care merita atentia ta si iubirea pe care o ai de oferit. In viata ta nu vor fi loiali toti oamenii in care ai incredere. Nici vorba. Omul este facut pentru a gresi, este in natura umana sa facem greseli. Asadar, nu iti spune sperantele in toti oamenii pe care ii intalnesti deoarece este posibil sa fii dezamagita de prea multe ori. Alege-ti cativa cu care esti pe aceeasi lungime de unda, care te inteleg si care sunt sinceri cu tine si pe ei pastreaza-i aproape de sufletul tau. In rest, elibereaza-te de toate persoanele negative care vin la tine doar cand au nevoie de ajutorul tau. Pleaca cat inca mai este timp. Ia-o de la capat. Ingroapa trecutul si deschide prima pagina dintr-un nou capitol. Nu iti mai face griji pentru ei. Nu te mai gandi la ei. Nu mai visa si nu mai spera ca se pot schimba. Meriti sa fii inconjurata de oameni care au curajul sa iti spuna ca le pare rau cand gresesc, care isi cer scuze din tot sufletul pentru ca te-au ranit intr-un fel sau altul, intentionat sau neintentionat. Meriti sa fii inconjurata de oameni care te apreciaza in ciuda defectelor si imperfectiunilor tale. Meriti sa fii iubita. Asadar, nu mai oferi timp pretios din viata ta celor care nu te iubesc in inapoi, celor care te ranesc, celor care te dezamagesc clipa de clipa.