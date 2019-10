Mantra ta pentru 2020 in functie de semnul zodiacal

Iata mantra de care sufletul tau are nevoie in anul 2020 in functie de semnul zodiacal sub care te-ai nascut.

Berbec - In acest an imi voi aminti cate lucruri mai am de invatat. Nu exista o destinatie mult prea dificila pentru mine. Voi lupta pentru ce imi doresc si voi asculta doar de mine.

Taur - In 2020 promit sa ma indragostesc de mine. Fix asa cum sunt. Sa imi iubesc calitatile, dar si defectele. Sa ma bucur de lucrurile magice, dar si de cele ciudate. Va fi un an pentru a gasi toate comorile ascunse care se afla in sufletul meu.

Gemeni - In acest an promit sa am grija de sufletul meu. Promit sa ma pun de fiecare data pe primul plan. Promit sa nu mai accept sa intru in relatii care ma ranesc. Promit sa fiu egoista si sa aleg fericirea proprie de fiecare data.

- In acest an incep un nou capitol. Gata cu trecutul, gata cu durerea, gata cu toate lucrurile care s-au intamplat si toata suferinta pe care inca o simt. Visez mai mult, traiesc mai cu foc, iubesc mai intens ca niciodata. Anul acesta imi voi aminti cat de frumoasa este viata mea.

Leu - In acest an imi voi vopsi propriul curcubeu. Voi depasi toate furtunile care se indreapta catre mine si voi cauta de fiecare data luminita de la capatul tunelului. Ma voi bucura de fiecare zi si voi imbratisa partile magice ale vietii.

Fecioara - In acest an imi las imaginatia sa zburde. Aleg aventura si distractia. Aleg fericirea. In acest an ies din zona de confort si invat sa traiesc cu adevarat, sa ma bucur de fiecare clipa si sa apreciez mai mult fiecare lucru marunt care imi pune zambetul pe buze.