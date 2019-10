7 Mantre puternice pentru a pune capat odata pentru totdeauna dramei din viata ta

Drama prin care treci nu este alimentata de cuvintele sau faptele altora. Este alimentata de mintea ta care ii ofera importanta.

Iata cateva mantre puternice pe care sa ti le spui astfel incat sa pui capat dramei din viata ta:

1. Aleg sa nu ma creez drama. Aleg sa nu mai invit drama in viata mea. Aleg sa nu ma mai asociez cu oamenii care pot aduce drama in viata mea. Astazi si in fiecare zi aleg fericirea.

2. Invat sa nu mai judec alti oameni pentru ca nu le stiu povestea. Nu le cunosc durerea sau intristarea. Daca nu pot spune un cuvant bun, aleg sa nu mai spun nimic.

3. Majoritatea oamenilor se simt nefericiti pentru ca nu reusesc sa accepte viata pe care o traiesc. Invat sa apreciez ceea ce am, sa fiu recunoscatoare pentru fiecare clipa fericita si, cel mai important, sa ma accept pentru ceea ce sunt si sa imi accept viata asa cum este ea in acest moment.

4. Nu mai creez singura probleme. Aleg sa traiesc si sa ma bucur de viata.

5. Imi concentrez mintea si inima asupra unui scop si ma angajez sa imi indeplinesc acel scop prin pasi mici facuti zilnic. Simt cum energia pozitiva se indreapta catre viata mea si eu o primesc cu bratele deschise.

6. Grija este o utilizare gresita a energiei mele incredibile. In loc sa continui sa ma gandesc la ce este mai rau, promit sa incerc sa ma gandesc la ce este mai bun si cum pot profita de pe urma lucrurilor frumoase care se intampla in viata mea.

7. Este in regula sa gresesc. Toata lumea greseste. Incerc sa iau o pauza si sa merg mai departe. Nu ma concentrez pe ce s-a intamplat, pana la urma am invatat o lectie importanta. Lucrurile bune au nevoie de timp... iar eu am din belsug.

foto main: andrey_l, Shutterstock