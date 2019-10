Portalul 11:11. Cea mai puternica zi pentru manifestarea visurilor va fi pe 11 noiembrie 2019

Pe 11 noiembrie, portalul 11:11 se deschide larg, formand cea mai puternica poarta pentru o manifestare plina de forta a acestui an. Astrele ne recomanda sa ne asteptam la o extindere rapida a puterii personale si a potentialului de abundenta.

In ultimele luni ai dat tot mai des de ora 11:11 cand ti-ai verificat telefonul? In jurul tau apar secvente de numere care se repeta - placute de inmatriculare ale masinilor, notificari pe telefon, bonuri si chitante?

Potrivit thewildchild, anul acesta, mai mult decat oricare alt an de pana acum, nenumarate persoane de pe tot globul au raportat ca au vazut codul 11:11 in mod repetat. Aceasta intamplare devine un fenomen la nivel mondial pe masura ce ne apropiem de ziua 11 a lunii 11 a acestui an.

11:11 Va debloca potentialul tau de manifestarea personala

In numerologie, 11 este un numar extrem de important - este un numar de creatie unica, de expresie autentica, de manifestare rapida si se concentreaza pe vibratia ascensiunii.

Daca privesti forma numarul 11, aceasta este precum doi piloni, o poarta care deschide un portal direct catre inspiratia divina si manifestarea fundamentala.

11 noiembrie, cea mai puternica zi pentru manifestarea visurilor

Codul numeric 11:11 poarta un mesaj puternic de indrumare, inspiratie si abundenta divina.

Schimbari la tot pasul si provocari incredibil de mari

Este foarte important sa stii ca in timp ce portalul 11:11 aduce oportunitati mari, adesea acestea sunt insotite si de provocari pe masura. Esti pregatita pentru ele?

Transformarea este abia la inceput

Daca anul 2019 nu a fost unul cu schimbari importante pentru tine, incepand cu 11 noiembrie vei putea sa iti manifesti cu usurinta puterea si harul pentru a face modificarile pe care ti le doresti de atat de mult timp.

Tot ce s-a intamplat pana in acest moment te-a pregatit pentru ceva mult, mult mai mare.

Perioada 31 octombrie - 31 decembrie este deja considerata un portal puternic de transformare.

Pentru a vedea schimbarile care urmeaza sa se intample, astrele te sfatuiesc sa te eliberezi de toate caile vechi de pana acum, de tot trecutul care te tine in loc si sa incepi sa te concentrezi asupra momentului prezent, singurul care conteaza cu adevarat.

De asemenea, nu te grabi in decizii si permite Universului sa isi joace cartea. Pregateste-te sa primesti abundenta pe care o meriti si traieste viata pe care o visezi.

