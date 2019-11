Doamne, te rog să îmi dai putere în zilele în care simt că nu mai pot continua

Există doar întuneric în jurul meu și nu știu ce să mai fac pentru a vedea luminița de la capătul tunelului.

În ultima vreme totul pare pe dos. Nimic nu se întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple. Indiferent de ce fac sau ce spun, simt că nu este suficient.

Uneori mă întreb cât mai pot duce. Când voi scăpa de durerea din inima mea. Cum voi putea umple acest gol pe care îl simt în sufletul meu. Am învins fiecare obstacol care mi-a venit în cale... dar nu mai pot. Am obosit. După fiecare luptă pe care am câștigat-o a urmat încă una și mai dificilă. Și încă una, și încă una.

Mulți spun că Universul dă mai dure bătălii pentru cei mai puternici soldați, dar Doamne, probabil ai multă încredere în mine deoarece eu de multe ori nici nu mai știu ce să fac. Uneori simt că ar trebui să renunț și să las viața să își continue drumul.

Există doar întuneric în jurul meu și nu știu ce să mai fac pentru a vedea luminița de la capătul tunelului.

În jurul meu se întâmplă lucruri pe care nu le înțeleg. Unele dintre aceaste lucruri mă fac să mă simt neputincioasă, chiar pierdută. Nu știu încotro să merg și am nevoie de puterea ta pentru a mă împiedică să alunec și mai tare în prăpastie.

Știu

că

ai

mărețe

mine

Știu

că

mă

asculți

Știu

că

la

tine

când

se

prăbușeș te

în

te

să

î mi

dai

planuripentrupot veniatuncitotuljurul meu. De aceearogputere.

Inima mea plânge, sufletul mi-e distrus, însă am încredere deplină în Univers că în curând lucrurile se vor schimba și va răsări și soarele pe strada mea.

Doamne, vin la tine pentru putere - putere pentru corpul meu să facă pași în continuare, forță pentru ca mintea mea să continue și curaj pentru ca sufletul meu să nu se dea bătut.

Doamne, te rog... da-mi puterea de care am nevoie astăzi pentru a vedea ziua de mâine.

foto main: pixabay