Pe 9 Decembrie Mercur a intrat in Sagetator. Trebuie sa ne pregatim pentru o perioada in care vom actiona condusi de impuls

Urmeaza o perioada in care ne putem rezolva problemele, insa trebuie sa stim sa ne focusam pe ceea ce trebuie. Chiar daca sfaturile oamenilor din jurul nostru sunt bine intentionate, ar fi cazul ca alegerile pe care le facem sa fie facute cu inima.

Mercuri nu se afla in retrograd in aceasta perioada - insa intra in Sagetator. Pe 9 decembrie, cea mai rapida planeta si-a schimbat directia, mutandu-se in zodia Sagetator, unde va ramane pana pe 28 decembrie. Avand in vedere ca intre Mercur si Sagetator nu este o legatura foarte naturala, astrele ne sfatuiesc sa ne pregatim pentru o perioada usor agitata.

Cuvinte cheie pentru urmatoarea perioada: aventura, distractie, iubire, prietenie, independenta.

Este posibil ca in urmatoarele saptamani sa avem foarte multa energie cu care inca nu stim ce sa facem. Suntem destul de atenti la imaginea de ansamblu a vietii noastre, pierzand astfel evidenta detaliilor mai mici, insa cu adevarat importante.

In decembrie trebuie sa invatam sa fim optimisti

Cu Mercur in Sagetator, este posibil ca optimismul sa fie la el acasa. Suntem destul de relaxati in ceea ce priveste problemele pe care le avem. Este posibil sa luam decizii bazandu-ne pe ce ne dicteaza sufletul pentru ca noi stim cel mai bine de ce avem nevoie pentru a fi cu adevarat fericiti.

Urmeaza o perioada in care ne putem rezolva problemele, insa trebuie sa stim sa ne focusam pe ceea ce trebuie. Chiar daca sfaturile oamenilor din jurul nostru sunt bine intentionate, ar fi cazul ca alegerile pe care le facem sa fie facute cu inima.

De asemenea, este momentul sa lasam in spate tot ce tine de trecut - aceasta este o perioada de tranzitie, de iesire din durere, de tras linie si de inchis o data pentru totdeauna acea usa a trecutului care nu ne permite sa traim asa cum ne dorim. Nu trebuie sa ne fie teama pentru ce urmeaza, astrele sunt de partea noastra si ne ajuta sa ne adaptam cu usurinta schimbarilor astfel incat sa putem merge mai departe fara probleme si sa redescoperim fericirea adevarata.

foto main: Maria Starovoytova Shutterstock