10 Lucruri pe care sa ti le spui pentru a opri furtuna din viata ta

Si tu esti in cautarea curcubeului? Este fix in fata ta, trebuie doar sa mai mergi putin... sa treci de furtuna, de acesti nori negri si incarcati de haos.

Iata 10 lucruri pe care sa ti le spui in momentele dificile pentru a iti linisti mintea:

1. Lupt cu fiecare moment nu pentru ca urasc ce este in fata mea, ci pentru ca iubesc ce este in spatele meu - oamenii si iubirea adevarata pe care vreau sa ii protejez.

2. Orice s-ar intampla, aleg sa merg mai departe. Sa inteleg ca acesta este drumul meu. Sa stiu ca este un moment dificil, nu o viata dificila. Sa nu renunt.

3. Nu ma mai grabesc si imi las destinul in mainile Universului. Respir. Sunt acolo unde trebuie sa fiu. Fiecare pas pe care il fac, fiecare experienta pe care o traiesc... totul este necesar pentru a creste si a invata.

4. Uneori sunt atat de prinsa in incercarea de a realiza ceva maret inca uit sa mai observ toate lucrurile marunte care aduc magie in viata mea. Sunt binecuvantata. Sunt fericita.

5. Este alegerea mea sa fiu optimista. Este alegerea mea sa fiu cu zambetul pe buze. Este alegerea mea sa sper la un viitor mai frumos. Este alegerea mea sa imi doresc fericire in viata mea. Este alegerea mea sa traiesc asa cum vreau sa traiesc.

6. Cu cat raman mai linistita, cu atat devin mai puternica. Pacea din interior ma ajuta sa progresez real si semnificativ in exterior.

7. In loc sa ma enervez, aleg sa imi invat lectia. In loc sa fiu invidioasa, aleg sa simt admiratie. In loc sa imi fac griji, aleg sa iau masuri. In loc sa imi las inima indoita, aleg sa am incredere ca totul va fi mai bine.

8. Nu imi compar progresul cu al altor persoane. Cu totii avem nevoie de propriul nostru timp pentru a parcurge propriul drum. Ma concentrez pe pasul pe care il fac in prezent.

9. Invat frumusetea efortului, a rabdarii si a perseverentei. Invat sa nu ma dau batuta. Aleg sa fiu puternic si prezenta. Aleg sa traiesc aici, azi si acum.

10. Viata nu imi ofera intotdeauna circumstantele si oamenii pe care mi doresc, ci imi ofera circumstantele si oamenii de care am nevoie... sa invat, sa cresc, sa iubesc, sa traiesc cu adevarat.

foto main: Cristina Conti, Shutterstock