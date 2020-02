9 Februarie 2020: Luna Plina in Leu. Destinul tau nu e stabilit de nimeni altul decat de tine

Destinul nu te forteaza sa mergi intr-o directie pe care nu vrei sa o urmezi. Tu esti cel care alegi. Destinul tau este in mainile tale.

Aceasta Luna Plina in Leu te va ajuta sa intelegi mai bine ce ai de facut, sa preiei fraiele vietii in mainile tale si sa mergi pe drumul pe care tu vrei sa mergi.

Urmatoarea perioada este una foarte buna pentru tine deoarece momentele pe care le vei experimente te vor face sa iti asculti inima, sa te iubesti mai mult, sa te pui pe primul loc, sa crezi in tine.

Luna Plina din Leu te conecteaza cu oamenii dragi din viata ta sau, din contra, iti ofera spatiul de care ai nevoie pentru a iti pune in ordine gandurile si sentimentele si a face alegeri importante. Vibratiile sunt ridicate in aceasta perioada si ar fi bine sa profiti de ele.

Luna Plina si vindecarea sufletului

Energia pozitiva din urmatoarele zile poate aduce schimbari nu doar in activitatile tale, ci si in modul in care percepi lucrurile sau vrei sa faci schimbari in viata ta. In cazul in care treci prin momente dificile, astrele iti vin in ajutor si iti permit sa intelegi mai bine cine esti si cat de importanta este inima ta. Iti poti vindeca ranile si iti poti acoperi cicatricile cu multa iubire - trebuie doar sa inveti sa te pui pe primul loc si sa intelegi o data pentru totdeauna ca trecutul care nu mai poate fi schimbat iti face doar rau si nu iti permite sa te bucuri de ceea ce conteaza cu adevarat, si anume momentul prezent.

Luna Plina si mesajul principal pentru fiecare zodie in parte:

Berbec - Ia legatura cu copilul din tine. Traieste in prezent. Bucura-te de lucrurile care conteaza cu adevarat.

Taur - Esti mai puternica decat crezi. Mergi mai departe cu planurile tale si bucura-te de drumul care ti se deschide in fata.

Gemeni - Nu permite trecutului sa iti intunece prezentul. Tot ce s-a intamplat trebuie ingropat. Nu esti definita de greselile facute in momentele dificile ale vietii tale.

- Ai incredere in tine si continua sa lupti pentru ceea ce iti doresti. Vei vedea ca in scurt timp rezultatele nu vor intarzia sa apara.

Leu - Nu uita ca meriti mai mult decat crezi. Meriti iubire, atentie, afectiune. Tu contezi. Sufletul tau conteaza.

Fecioara - Invata sa te pui pe primul loc. Invata sa ai grija de inima ta. Invata sa faci in asa fel incat sa iti faci sufletul fericit.

Balanta - Ai sansa sa te conectezi cu o parte a sufletului tau de care ai uitat - este vorba despre acea parte sensibila, frumoasa, cu amintiri speciale si dornica sa traiasca o viata plina de zambete.

Scorpion - Nu te da batuta. Fa pasi marunti, insa siguri. Progreseaza incet si vei vedea cum in scurt timp vei fi inconjurata de un peisaj diferit si benefic pentru tine.

Sagetator - Ai posibilitatea de a te conecta cu acea parte a ta care are o expresie pura a iubirii, a fericirii, a autenticitatii. Alege sa traiesti frumos.

Capricorn - Nu te lasa condusa de oamenii din jurul tau. Concentreaza-te pe ce vrei tu cu adevarat si lupta sa iti vezi visurile implinite.

Varsator - Este o perioada a schimbarilor pentru tine. Ai incredere in intuitie si alege cu inima. In scurt timp vei vedea rezultate frumoase.

Pesti - Ai sansa sa iti scapi sufletul de toata durerea pe care o simte. Trebuie doar sa iei lucrurile treptat si sa iti dai seama ca nu poti trai in trecut.

foto main: Jozef Klopacka Shutterstock