7 ganduri care iti zdrobesc visurile si iti frang inima

Noi singuri ne construim propriile povesti de viata in functie de gandurile noastre.

Incepand de astazi poti decide cum sa iti petreci timpul, cine sunt oamenii care stau in preajma ta, cu cine iti imparti viata, banii si energia. Poti alege cuvintele si tonul vocii in care vorbesti cu cei din jurul tau. Poti alege modul in care sa raspunzi situatiilor nefericite atunci cand apar. Si, cel mai important, poti alege gandurile care dicteaza intreaga ta viata.

Cu alte cuvinte, esti ceea ce crezi. Nu poti schimba nimic la tine si la viata ta daca nu poti schimba gandirea pe care o ai.

Iata cateva ganduri pe care trebuie sa le schimbi cat mai repede cu putinta:

1. Visurile si obiectivele tale pot astepta. Traieste o viata de care esti mandra; traieste-ti visurile, lupta pentru ceea ce vrei sa obtii.

2. Aceasta problema este prea dificila pentru a fi rezolvata. Problema nu este problema. Problema este cantitatea incredibila de ganduri negative investite in aceasta situatie.

In aceasta situatie am o intrebare pentru tine: ai incercat? Cum ar fi daca ai reusi? Nu vei sti niciodata daca nu iesi din zona de confort si nu incerci.

4. Nu ai nimic care sa ma bucure. Astazi alege sa fii optimista. Invata sa fii recunoscatoare pentru cele mai marunte lucruri din viata ta - chiar si pentru faptul ca esti in viata, ca ai un acoperis deasupra capului, ca poti pune mancare pe masa.

5. Ai prea multe defecte. Gresit. Cand te simti confortabil in pielea ta, chiar si defectele arata bine.

6. O singura minciuna nu face niciun rau. Minciuna este o boala vicioasa, se raspandeste destul de repede. Fii puternica si alege sa nu cazi in aceasta prapastie.

7. Nu poti ierta. De ce vrei sa ramai in trecut? S-a terminat. Invata din toate lucrurile prin care ai trecut si alege sa continui schimbarea. Nu te agata de o imagine negativa limitata.

foto main: Zolotarevs, Shutterstock