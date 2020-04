Ce efecte are lucratul de acasa asupra corpului tau: Cum sa remediezi durerile si disconfortul

Daca lucrezi de acasa in aceasta perioada, probabil ca deja ai inceput sa simti anumite senzatii de disconfort in corp.

Cand petreci opt ore pe scaun, in fata monitorului, este imposibil sa nu te simti amortita. In plus, de cele mai multe ori, biroul de acasa nu este la fel de confortabil precum cel de la job. Este posibil sa nu ai un scaun cu sustinere lombara sau un birou suficient de inalt, astfel incat durerile incep sa apara.

De asemenea, multe persoane care lucreaza de acasa deprind obiceiul nociv de a ramane in pat sau pe canapea, in pozitii incomode care, in timp, pot afecta coloana vertebrala sau articulatiile.

foto main: pixabay