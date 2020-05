Toate vanzarile nete rezultate in urma piesei "Stuck with U" vor fi donate catre First Responders Children's Foundation.

comunicat de presa:

"Stuck with U" este prima colaborare dintre Ariana Grande si Justin Bieber si vine intr-un moment sensibil, in sprijinul copiilor celor din sectorul medical, prin folosirea resurselor financiare pentru a oferi burse scolare copiilor acestora.

Cei doi artisti au lansat in acelasi timp doua tipuri de continut (lyric video si videoclip oficial) pe doua dintre cele mai puternice canale de YouTube ale unor artisti, peste 40 de milioane de subscribers (Ariana Grande), respectiv peste 53 milioane (Justin Bieber).

Videoclipul oficial aduce in prim plan, pe langa cei doi artisti, aflati in mediul personal, imagini cu fani din lumea intreaga, prieteni sau persoane din prima linie in situatii de urgenta. Proiectul video a fost creat de catre Ariana si Justin, alaturi de Rory Kramer, Alfredo Flores si Scooter Braun.

Toate vanzarile nete rezultate din descarcarea piesei, stream-uri sau vizionarea videoclipului vor fi donate catre First Responders Children's Foundation, sustinand astfel familiile aflate in nevoie, in principal ale celor aflati in prima linie, cadre medicale, paramedici, pompieri, politisti etc.