3 lucruri care se schimba in creier atunci cand stai cu partenerul 24/7

Autoizolarea cu partenerul: 3 schimbari care au loc in creierul tau

Probabil ca si tu, inainte de autoizolarea cu partenerul, visai sa poti petrece mai mult timp alaturi de el. Fie ca aveati program diferit in timpul saptamanii sau unul dintre voi lucra in weekenduri, parca orele nu va ajungeau niciodata.

Ei, bine, dupa cateva luni in autoizolare, tu si partenerul tau ati petrecut, fara indoiala, foarte mult timp impreuna. Aceasta modificare de rutina, chiar daca nu are efecte evidente, vine la pachet cu foarte multe schimbari aproape imperceptibile, dar care te afecteaza in mod direct.

Daca esti intr-o relatie armonioasa, timpul suplimentar petrecut impreuna se poate traduce prin cresterea nivelului de dopamina din creier.

foto main: LightField Studios, Shutterstock