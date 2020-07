Tehnicile care iti arata cum sa-ti alegi un partener de viata pe sufletul tau

Cu prieteniile e stiuta treaba. Si sincer, e mai usor decat in relatii. Poti lega amicitii din convenienta. Se intampla sa fiti colegi de scoala, sa practicati acelasi sport, sa lucrati in acelasi loc si sa dezvoltati o legatura de prietenie. Cand e vorba de relatii amoroase, ai nevoie de ceva mai mult decat un context comun.

Gasirea unui partener de suflet are nevoie de un scop comun. De o viziune. De un motiv.

Ascultati de un monogam in serie, versat intr-ale iubirii aspirationale, care a invatat pe propria-i piele ca iubirea cere intentie asa cum cer micii mustar.

A zis-o si Antoine de Saint-Exupery: “iubirea nu consta in a te pierde cu privirea in ochii celuilalt, ci in a va uita impreuna, in viata, in aceeasi directie”.

Iar uitatul acesta impreuna, de care se face vorbire minunata mai sus, nu vine asa, din senin, pe nepusa masa. Daca nu iti dedici timp sa te pregatesti cum se cuvine, sa sapi in tine pentru a da de raspunsurile proprii, nici nu ai cum sa ajungi la felul principal, cel menit a fi impartit cu cineva special.

foto main: Juliana Brykova, Shutterstock