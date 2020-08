The Motans lansează albumul My Rhythm & Soul, o colecție de 12 piese de suflet

The Motans prezintă cel de-al doilea album din cariera sa care se numește ”My Rhythm & Soul” și include 12 piese compuse de artist și produse de Alex Cotoi, Viky Red, Marcel Botezan & Sebastian Barac, Vlad Lucan, Vladimir Coman, Achi Petre.

Pe acest album se regăsește și colaborarea cu Irina Rimes, super hitul ”Poem”, dar și un feat. atipic, cu Marea Neagră. Diferit este și intro-ul albumului care este integral torsul unei pisici.

Tracklist:

INTRO

1. ÎNAINTE SĂ NE FI NĂSCUT

2. ANI LUMINĂ

3. MARATON

4. INVITAT

5. POEM feat. Irina Rimes

6. ÎNTÂMPLĂTOR

7. JACKPOT

8. BINE INDISPUS

9. MR. TORT

10. SPIRIT ATEIST

11. VALURI MARI

12. SAINT LONELINESS feat. Marea Neagră

“M-am gândit mult cum aș putea descrie acest album, dar mi-am dat seama că nu mai e nevoie să vorbesc despre piese pentru că ele vorbesc de la sine. Cred că cel mai important lucru pe care ar trebui să îl spun acum legat de album este MULȚUMESC. Mulțumesc familiei The Motans, acelor oameni care au fost alaturi de mine și de întreaga echipă în tot acest timp, mulțumesc pentru fiecare zâmbet, cuvânt de încurajare, pentru dragostea și emoțiile pure și atât de frumoase pe care, credeți-mă, că le-am simțit din plin! Mulțumesc oamenilor cu care am lucrat la acest album, celor cu care cânt aceste piese live și oamenilor din spatele cortinei care fac ca lucrurile din față să se întâmple. Vă mulțumesc!” a declarat The Motans.

Albumul poate fi achiziționat în format fizic pe themotans.ro și carturesti.ro (pre-sale de pe 13 august, cu livrare posibilă de pe 18 august), iar de pe 18 august și în magazinele Cărturești. Include un booklet cu versurile pieselor, iar grafica este creată de Hardtask (Andrada Udrea).

The Motans (Denis Roabeș) este un artist foarte cunoscut în peisajul muzical românesc. Melodiile sale sunt captivante și pline de semnificație, iar live-urile trezesc emoții puternice în rândul fanilor. The Motans reușește să surprindă publicul cu fiecare lansare, dezvoltând o relație cu adevărat profundă cu acesta.

The Motans scrie și compune pentru mulți alți artiști precum INNA, Antonia, Alina Eremia, Irina Rimes și Mark Stam. În 2019, The Motans a susținut un concert sold-out pentru prima dată la Arene Romane în fața a 5.000 de fani. Artistul a avut întotdeauna darul muzicii, iar melodiile sale au ajuns mereu pe primele locuri în topurile muzicale românești.

Printre cele mai îndrăgite piese ale artistului, se numără: „Poem” feat. Irina Rimes cu aproape 45 de milioane de vizualizări, „Înainte să ne fi născut” cu peste 20 milioane de vizualizări, „Jackpot” cu peste 24 de milioane, „Versus” cu peste 27 de milioane de vizualizări.

Denis Roabeș a lansat la începutul lunii august 2019 proiectul "BursaTheMotans" - destinat tinerilor care sunt pasionați de domeniul pe care și l-au ales, dedicați și serioși în ceea ce-și propun să facă. În urma unui amplu proces de recrutare, 5 tineri vor primi burse de studiu lunare.