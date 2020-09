SVEA x Alexander Oscar lanseaza piesa Need To Know

Doi dintre cei mai promitatori artisti scandinavi, SVEA (Suedia) si Alexander Oscar (Danemarca) isi reunesc fortele pentru un nou single impreuna “Need To Know”, un duet modern despre prietenie.

comunicat de presa:

Cei doi au mai colaborat inainte pentru single-ul “Complicated”, ce a primit discul de platina in Danemarca si cel de aur in Norvegia pentru numarul de vanzari. De la lansarea sa, din 2018, single-ul a strans peste 40 de milioane de stream-uri la nivel global. “Eu si Svea avem o relatie frumoasa de prietenie, de cand ne-am intalnit in studio pentru prima oara si am scris “Complicated”. Este minunat sa putem lucra din nou impreuna la o noua piesa si sa cream multe amintiri si experiente frumoase.”, spune Alexander Oscar.

“Need To Know” este despre doi prieteni care isi doresc foarte tare sa simta cum este sa se apropie si sa devina mai mult decat prieteni. Aceasta melodie electronic-pop inspirata din anii 80’ poarta ascultatorul prin mai multe stari: de la blanzimea versurilor, creste intensitatea in pre-refren pana la explozia de emotii de la referen. Avand suportul unei productii care te face sa dansezi pana uiti cum este sa nu fii impreuna cu cine iti doresti.

SVEA vorbeste despre cum au ajuns sa faca inca piesa impreuna: “Eu eram in Copenhaga pentru un weekend si l-am intrebat pe Alex daca vrea sa ne vedem pentru o sesiune. Un aveam niciun fel de asteptare, dar am ajuns sa scriem “Need To Know” si ne-am indragostit de ea. Cu siguranta este diferita de “Complicated”, dar amandoi am evoluat de atunci si ca artisti, dar si ca prieteni.”

Cei doi tineri artisti si compozitori s-au remarcat in tarile lor de provenienta ca fiind artisti pop promitatori in Scandivavia, cu recunoastere internationala. SVEA a debutat in anul 2018, iar de atunci a inceput rapid drumul sau catre a deveni un mare artist pop din Suedia. La scurt timp, aceasta a lansat un EP de debut, a avut cateva colaborari de succes, a avut turnee in Germania si Marea Britanie si strans peste un milion de ascultatori lunari pe Spotify si peste 60 de milioane de stream-uri pe aceeasi plataforma. Alexander Oscar s-a facut rapid remarcat in lumea muzicii pop dupa lansarea single-ului “Number” care a devenit numarul 1 pe radio si a strans peste 20 de milioane de stream-uri. Artistul a lansat albumul de debut “Highs & Lows” in Ianuarie 2019 si a strans peste 100 de milioane de stream-uri, cateva piese au ajuns in top 5, una dintre ele fiind si numarul 1 in topul din Danemarca.