Cum functioneaza afirmatiile pozitive? Indiciu: Nu este suficient doar sa le repeti in fiecare zi!

Afirmatiile pozitive reprezinta un instrument foarte puternic, insa doar atunci cand stii cum sa le folosesti corect!

Iti spui in fiecare zi ca te iubesti si ca esti minunata, insa parca nici tu nu te crezi pe tine insati? Stai in fata oglinzii si iti zici ca esti superba, dar parca totul pare fortat si fals? Ei, bine, motivul este simplu: folosesti afirmatiile pozitive intr-un mod gresit.

Probabil ca si tu, la fel ca majoritatea femeilor, ai auzit ca afirmatiile te pot ajuta sa iti indeplinesti obiective, sa iti cresti increderea in tine si sa ai, per total, o viata mai buna. Totusi, te-ai intrebat vreodata cum functioneaza afirmatiile pozitive? Acestea nu sunt niste incantatii fermecate si, oricat de mult ne-ar placea, nu functioneaza ca prin magie.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: marvent, Shutterstock