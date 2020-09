4 produse pe care n-ar trebui sa le folosesti daca parul tau se ingrasa repede

Sa-ti speli parul, sa-l usuci si sa-l coafezi este un efort considerabil, mai ales daca ai par lung si mai ales daca incepe sa dea semne de ingrasare la radacina inca de a doua zi.

Nimic nu-mi taie cheful mai mult decat parul gras, mai ales daca am muncit mult sa-l aranjez cu doar 1-2 zile in urma. Excesul de sebum de la radacina este o problema cu care se confrunta ambele sexe, insa daca ai par lung este mai greu de tinut sub control.

Parul gras poate fi cauzat de un dezechilibru hormonal sau de o alimentatie nesanatoasa. Spre exemplu, zaharul in exces si alimentele procesate cauzeaza inflamatie in corp, iar aceasta poate provoca exces de sebum pe scalp si la nivelul tenului.

Asadar, daca vrei sa actionezi in primul rand din interior, iti recomand sa mananci cat mai multe alimente integrale si naturale, bogate in nutrienti.

foto main: Africa Studio, Shutterstock