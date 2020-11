5 situatii in care trebuie sa analizezi mai mult gandurile care nu iti dau pace

Ai un gand care iti tot traverseaza mintea, din cand in cand. Ar trebui sa ii acorzi mai multa atentie sau sa il ignori, pur si simplu?

Este o intrebare buna. In mod clar, nu fiecare gand necesita o analiza atenta. Daca am face acest lucru, am obosi extrem de tare si nu ne-am mai putea concentra la nimic altceva decat la ideile razlete care „alearga” prin creier.

Totusi, cand trebuie sa iti analizezi gandurile? Ei, bine, un raspuns universal ar fi „atunci cand nu dispar sau incep sa te deranjeze”. In acest caz, este clar ca ar fi bine sa investighezi putin subiectul!

Unele ganduri vin si pleaca, iar altele se agata de tine si nu te lasa in pace cu lunile. Daca un anumit gand apare frecvent si nu pare sa te paraseasca prea curand, este posibil ca acesta sa necesite mai multa atentie din partea ta.

foto main pixabay