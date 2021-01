Pe 30 ianuarie Mercur intra in Retrograd. Cum va afecta fiecare zodie in parte?

Mercur intra in retrograd pentru prima data in acest an pe 30 ianuarie, oferindu-ne trei saptamani lungi de confuzii, schimbari neasteptate si intoarcere in trecut pentru a inchide rani dureroase.

Mercur intra in retrograd pe 30 ianuarie in semnul Varsatorului si va sta aici pana pe 21 februarie. In astrologie, retrogradarile sunt o parte obisnuita a ciclului fiecarei planete, in tot acest timp planeta parand sa se miste inapoi oferindu-ne astfel sansa de a incetini si de a reflecta asupra momentelor trecute. Mercur retrograd din aceasta perioada face parte din marele Stellium al Varsatorului - perioada in care sase planete vor fi grupate in acest semn - ceea ce inseamna ca energia retrograda a lui Mercur va fi amplificata si de celelalte corpuri ceresti. Daca luam lucrurile treptat si ne concentram asupra momentului prezent in loc sa ne facem griji cu privire la viitor, am putea avea parte de trei saptamani chiar interesante. Fiecare persoana va experimenta primul retrograd major al anului intr-un mod destul de diferit. Iata ce ne pregatesc astrele in functie de semnul zodiacal: Berbec Rabdarea nu este punctul tau forte, insa va trebui sa inveti sa o ai in timpul acestui retrograd - mai ales pentru ca vei fi nevoita sa lucrezi alaturi de o echipa de oameni pe plan profesional. Compromisurile, de asemenea, vor fi la ordinea zilei. Taur Astrele te sfatuiesc sa nu iti fie teama sa spui ce ai pe suflet; deschide-ti inima si vorbeste deschis despre trecutul tau, despre ceea ce simti, despre tot ce ai indurat. Te vei simti mult mai bine si vei reusi sa construiesti relatii mai frumoase si mai sincere cu oamenii din jur. Gemeni Trebuie sa impartasesti gandurile si ideile tale pe plan profesional; nu este o perioada tocmai buna pentru a lucra singura, motiv pentru care astrele te sfatuiesc sa faci cateva compromisuri si sa incerci si munca in echipa.