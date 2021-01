Netflix lanseaza SKY ROJO pe 19 martie

Rămâi în viață pentru încă cinci minute. Acesta e planul.

comunicat de presa: SKY ROJO ARE PREMIERA PE 19 MARTIE

Creatorii La Casa de Papel revin cu o nouă serie de acțiune, cu Verónica Sánchez, Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre, Lali Espósito, Yany Prado și Enric Auquer.

Álex Pina și Esther Martínez Lobato au ales un format inovator, ce pune accent pe ritmul dinamic, în episoade de 25 de minute.

Umor negru, o porție sănătoasă de acțiune și adrenalină pură. Aceasta este promisiunea Sky Rojo, noul titlu Netflix care va avea premiera la nivel mondial pe 19 martie. Primul sezon adoptă un format cu adevărat inovator pentru un serial de dramă, venind cu opt episoade de 25 de minute și cu un mix de genuri prin care Álex Pina și Esther Martínez Lobato (La Casa de Papel), creatorii săi, au tradus „esența latină”.

Protagonistele din Sky Rojo, Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) și Gina (Yany Prado) își caută libertatea, fiind urmărite de Romeo (Asier Etxeandia), proxenetul lor de la Clubul Mireselor și de complicii acestuia, Moises (Miguel Ángel Silvestre) și Christian (Enric Auquer). Împreună, femeile pornesc într-o călătorie frenetică și haotică, pe parcursul căreia trebuie să facă față pericolelor de toate felurile și să trăiască fiecare clipă de parcă ar fi ultima. Prietenia lor se consolidează și protagonistele descoperă cel mai important lucru: împreună sunt mai puternice și au la îndemână mai multe opțiuni pentru a-și reface viețile.

„Ne-am dorit ca Sky Rojo să aibă aceeași acțiune frenetică, dar să folosim o durată de 25 de minute pentru a sublinia natura dinamică a acțiunii: evadarea, cursa pentru supraviețuire. Al treilea act al unui film sau al unui episod dintr-un serial este locul în care toată energia converge pentru a produce cea mai vibrantă explozie dintre toate conflictele care sunt povestite. Ceea ce ne-am propus a fost să facem un al treilea act constant, să ne canalizăm întreaga poveste prin acea energie frenetică ”, spun Álex Pina și Esther Martínez Lobato.

Filmat la Madrid și Tenerife, Sky Rojo are două sezoane de opt episoade confirmate. Seria este produsă de Vancouver Media pentru Netflix, iar distribuția internațională este condusă de Verónica Sánchez (The Pier, 13 Roses), Asier Etxeandia (Pain and Glory, Velvet), Miguel Ángel Silvestre (Velvet, Sense8), cântăreața și actrița argentiniană, Lali Espósito (Casi Ángeles, Esperanza Mía), actrița cubaneză, Yany Prado (La doble vida de Estela Carrillo, La reina soy yo), și Enric Auquer (La línea invisible, Perfect Life).

Álex Pina și Esther Martínez Lobato, alături de Jesús Colmenar, sunt creatorii și producătorii executivi ai Sky Rojo, cu sprijinul producătorilor co-executivi David Barrocal, Migue Amoedo și David Victori. Noua serie originală este regizată de Jesús Colmenar, Óscar Pedraza, David Victori, Albert Pintó, Javier Quintas și Eduardo Chapero-Jackson. Echipa de scenaristi este formata din Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva, Javier Gómez Santander, Juan Salvador López si Mercedes Rodrigo. Migue Amoedo este director de film alături de David Azcano și David Acereto, în timp ce Juan López Olivar și Cristina López Ferraz se ocupă de managementul producției.