Alexandra Ungureanu lansează Dacă n-am fi împreună

comunicat de presa:

După ce a cucerit juriul cu stilul său impecabil și a câștigat emisiunea concurs „Bravo, ai stil! Celebrities”, Alexandra Ungureanu începe anul 2021 cu single-ul „Dacă n-am fi împreună”. Compus de către Keo, alături de care Alexandra a lansat și „Cel mai frumos cadou”, „Dacă n-am fi împreună” surprinde cele mai intense gânduri pe care un îndrăgostit le poate avea, iar clipul subliniază prin imagini stările prin care artista trece atunci când acestea își fac loc. „Dacă n-am fi împreună, oare ce ai câștiga? Ar fi viața mai bună fără mine în ea?” sunt versurile care subliniază că iubirea nu ar trebui să facă loc întrebărilor, ci doar să fie trăită.

„Anul acesta am decis ca muzica mea să aibă un approach mai personal și deși în general sunt o fire discretă în ceea ce privește viața mea personală, «Dacă n-am fi împreună» este o poveste de dragoste reală din viața mea, trăită mai demult. Producătorii din spatele pieselor pe care urmează să le lansez sunt oameni dragi mie, prieteni alături de care povestesc și îmi place foarte mult când creionăm împreună sentimente vii. Clipul este ca o continuare a aparițiilor mele la «Bravo, ai stil!», într-o zonă fashion, rafinată, artsy. Am colaborat din nou cu Isabella Szanto care are o viziune specială, cinematografică, ce pe mine mă reprezintă foarte mult", povestește artista.

Alexandra Ungureanu a colaborat de-a lungul timpului cu numeroși artiști, printre care Marius Moga pentru „Bate, bate”, Skizzo Skillz pentru „Mămucă”, dar a lansat și piese solo precum „Vântule” și „Gânduri”. Cel mai recent single lansat de către artistă în anul 2020 este „Cărămida”, o piesă inspirată din folclorul românesc, ce transmite printr-o metaforă baza unei relații la început de drum și finalul acesteia.