Uneori Dumnezeu îți frânge inima ca să îți salveze sufletul 

Fie că ești o persoană religioasă, spirituală sau nu crezi în nimic, gândește puțin asupra acestor cuvinte pentru că sunt destul de puternice și îți pot transforma viața.

Uneori, Dumnezeu îți arată ce înseamnă durerea doar pentru a te facemai puternică. Uneori, Dumnezeu îți arată ce înseamnă eșecul doar pentru a te facemai umilă. Uneori, Dumnezeu îți arată ce înseamnă să suferi doar pentru a te face să ai mai multă grijă de tine. Uneori, Dumnezeu îți arată ce înseamnă să nu mai ai nimic doar pentru a te învăța valoarea lucrurilor care chiar contează în această viață.

Recent, am citit un citat care spune cam așa ceva: "Uneori Dumnezeu îți frânge inima pentru a îți salva sufletul." Fie că ești o persoană religioasă, spirituală sau nu crezi în nimic, gândește puțin asupra acestor cuvinte pentru că sunt destul de puternice și îți pot transforma viața.

Metaforic vorbind, cu toții avem inimile frânte - într-un fel sau altul. Dacă nu am ști ce înseamnă să suferi, am avea o viață perfectă. Fericirea, succesul și orice alt lucru minunat ar face parte din prezentul nostru non stop, clipă de clipă. Însă nu am putea să ne bucurăm de ele din tot sufletul pentru că nu am ști cum. Nu am ști să diferențiem momentele dificile de momentele speciale și nu am putea aprecia viața așa cum este ea.

Motivul pentru care ne este greu să acceptăm suferința este că ne este frică de durere. Iar atunci când suferim este posibil să îi rănim și pe cei din jurul nostru (de cele mai multe ori neintenționat). Însă este important să nu mai fugim de ea, ci din contră - să o acceptăm, sa o facem parte din viața noastră, să înțelegem ce simțim astfel încât să învățăm să acționăm dintr-un loc al iubirii și să o îndepărtăm treptat.