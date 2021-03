Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 22-28 martie

Află care este mantra zodiei tale pentru următoarea săptămână în funcție de zodia în care te-ai născut.

Berbec

Viața este plină de bucurie și abundență. Fericirea curge prin mine. În sufletul meu simt împlinire, emaptie și iubire profundă nu doar pentru mine, ci și pentru cei din jur.

Taur

Singurele lucruri care stau între mine și visurile mele sunt scuzele pe care le găsesc de fiecare dată. Este timpul să mă opresc și să lupt pentru ceea ce îmi doresc.

Gemeni

Sunt o persoană flexibilă. Fiecare moment îmi oferă o experiență frumoasă și noi oportunități de a deveni mai mult decât ceea ce sunt.

Iubesc viața. Să trăiesc din plin şi liberă este dreptul meu din naştere. Ofer vieții exact ce îmi doresc pentru ca viața să-mi ofere mie. Sunt bucuroasă că trăiesc.

Leu

Am încredere că va fi bine. Am încredere în Univers. Am încredere că Dumnezeu are un plan bun pentru mine. În această săptămână aleg să văd doar lucrurile frumoase care mi se întâmplă și să fiu fericită cu toată inima mea.

Fecioară

Nu există lucru mai bun pe care să îl faci pentru mine în afară de iubirea de sine. Astăzi aleg să mă accept așa cum sunt și să mă iubesc necondiționat.