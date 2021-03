Specialistii in nutritie iti spun ce ingrediente pretioase adauga zilnic in cafeaua lor si de ce

Cafeaua este delicioasa si benefica pe cont propriu, dar cine spune ca nu ii poti face un upgrade?

Cafeaua face parte din ritualul matinal al milioane de oameni din intreaga lume. Daca si tu obisnuiesti sa savurezi o ceasca fierbinte in fiecare dimineata, poate vrei sa afli despre cateva ingrediente benefice de pus in cafea.

O serie de nutritionisti, terapeuti, instructori de fitness si yoga iti dezvaluie ce alimente sau condimente adauga in cana zilnica de cafea, pentru a obtine un plus de nutrienti. Iata ce ingrediente benefice de pus in cafea folosesc specialistii in nutritie si wellness!

De departe, cel mai frecvent intalnit ingredient in cafelele expertilor este scortisoara. Aceasta are proprietati antioxidante foarte puternice, este un antiinflamator natural si are efect anti-diabetic, scazand nivelul zaharului din sange.

foto main pixabay