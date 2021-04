7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii 19-25 aprilie

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Mă iert pentru toate greșelile pe care le-am făcut în trecut. Aleg să îmi învăț lecțiile și să merg mai departe mai încrezătoare ca niciodată în forțele proprii.

Mantră pentru ziua de marti:

Astăzi mă concentrez pe lucrurile frumoase. Aleg să elimin discuțiile negative pe care le am cu mine însămi și să mă încurajez. Totul va fi bine.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Uneori o singură clipă valorează mai mult decât un an întreg trăit din așteptări. Sunt responsabilă pentru propria fericire.

Mantră pentru ziua de joi:

Nu mai aștept să se întâmple minuni sau să vină ocazia perfectă. Promit să încep chiar de azi să îmi schimb atitudinea, credințele, gândurile și viața.

Mantră pentru ziua de vineri:

Îmi promit să mă înconjor doar de suflete frumoase, care nu mă judecă pe baza defectelor mele și a trecutului meu.

Mantră pentru ziua de sâmbătă:

Nu mă mai gândesc că am mâinile legate la spate în acest moment. Cum viața se schimbă în fiecare secundă, și eu mă pot schimba. Am încredere în mine.

Mantră pentru ziua de duminică:

Am încredere în puterea dragostei divine de a mă ghida și vindeca. Am încredere în Univers. Am încredere că totul va fi bine.

