Uneori oamenii nu spun 'Imi pare rau'. De ce sa nu mai astepti scuze din partea nimanui?

Uneorii oamenii nu spun "Imi pare rau". Uneori oamenii nu cred ca au gresit. Dar asta nu conteaza. Scuzele nu sunt cele care te ajuta sa te vindeci - tu esti cea care se poate ajuta sa se vindece. Nu astepta ca cineva sa isi ceara scuze si nu pastra in sufletul tau ura daca nu o face. Stii de ce? Pentru ca persoana care simte furia, frustrarea si ura esti tu. Aceste sentimente, emotii si ganduri ostile sunt precum o otrava veninoasa in corpul tau - si tu esti gazda care pastreaza vie otrava. Tu nu ii permiti sa plece. Nu mai astepta scuze pentru ca s-ar putea sa nu le primesti niciodata. Tine minte un lucru, in schimb.. viata si fericirea ta nu depind de faptul ca altcineva isi cere scuze. Viata si fericirea ta depind doar de tine. Si atat!

Decat sa astepti scuze din partea celor care ti-au gresit, gandeste-te la faptul ca este posibil sa nu le primesti niciodata. De aceea este important sa faci mai bine aceste lucruri:

1. Gaseste lectia

Gandeste-te la aceste momente dificile ca la evenimente ale vietii care iti permit sa inveti lucruri importante care te vor ajuta pe viitor.

Uneori lucrurile se intampla si nu intelegem de ce. Uneori oamenii ne fac rau. Uneori viata si circumstantele ei par nedrepte. Insa adevarul este ca fiecare experienta pe care o avem in viata este menita sa ne ghideze, sa ne invete si sa ne ajute sa ne dezvoltam.

Asadar, atunci cand simti ca esti furioasa, suparata, trista, fa un pas inapoi si intreaba-te ce poti invata din aceasta experienta. Chiar daca acest raspuns nu este clar imediat, il vei gasi in cele din urma si vei intelege.

2. Aminteste-ti ca puterea este la tine

Nu poti controla ce fac alti oameni. Insa poti controla ce faci tu. Poti controla cum reactionezi la faptele celor din jur. De aceea este foarte important sa iti amintesti ca puterea este la tine.

Durerea, tristetea si furia sunt emotii normale - ele te ajuta sa intelegi lumea din jurul tau si sa iti construiesti inteligenta emotionala. In anumite momente, vei exprima aceste sentimente - si este complet normal si sanatos sa o faci. Asadar, nu iti reprima sentimentele, ci evalueaza-le. Intreaba-te "De ce ma simt asa?" si "Ce pot face pentru a merge mai departe cu viata mea?"

Creeaza-ti o strategie care sa te ajute sa redobandesti puterea si sa incepi sa actionezi.

3. Iarta

Iertarea este pasul final al procesului de vindecare. Cand renunti la trecutul dureros faci loc unui prezent mai frumos si unui viitor plin de speranta. Gandurile, sentimentele, comportamentele si actiunile tale se aliniaza starii tale de a fi din nou linistita astfel incat sa poti deveni mai fericita, mai optimista, mai puternica.

Iertarea este expresia suprema a iubirii si unul dintre cele mai bune daruri pe care le poti oferi nu doar tie, ci si oamenilor din jurul tau.

foto main telinunu, Shutterstock