3 lucruri care dau senzatia de conexiune reala, dar care sunt superficiale si nu dureaza mult

V-ati cunoscut in urma cu zece minute, dar pare ca va stiti de o viata intreaga?

De multe ori, avem impresia ca am stabilit o conexiune reala cu o persoana pe care am cunoscut-o cu foarte putin timp in urma. Cel mai probabil, ai avut si tu momente de tipul „Wow, si tu?” sau „Incredibil, ce coincidenta, trebuie sa fim prietene!”.

Uneori, conexiunea imediata este adevarata si poate fi simtita. Pe de alta parte, adesea, ai de-a face cu o conexiune falsa, bazata pe lucruri superficiale, dar care par, pe moment, incredibile. Iata cum stii ca NU este conexiune reala, ci doar o legatura superficiala si temporara!

Se spune ca iubirea si ura sunt cele mai puternice sentimente. Iar cand doua persoane urasc acelasi lucru, acolo se poate crea impresia de o legatura foarte puternica.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta