Opiniile diferite se transforma mereu in certuri aprinse? Iata cum sa schimbi asta in 5 pasi

Cand apar pareri aflate in contradictoriu, nu este obligatoriu ca acestea sa fie discutate sub forma de cearta. Totusi, cearta este inevitabila, aproape de fiecare data.

Ne certam atat de des cu cei din jur, incat am putea spune ca gestionarea conflictelor este o arta. O arta pe care nu foarte multi o stapanesc.

Daca si tu transformi orice diferenta de opinie intr-o cearta monstruoasa, fara sa conteze cine se afla la celalalt capat al conversatiei, poti schimba acest lucru urmand pasii de mai jos. Cum sa nu te mai certi din cauza parerilor diferite in 5 pasi simpli:

In momentul in care ti-ai dat seama ca parerea ta se afla la polul opus fata de parerea persoanei din fata ta, respira si devino cat mai constienta de dinamica dintre voi. Observa ca incepeti sa va indreptati in directii diferite.

foto main fizkes, Shutterstock

