Yasmine lansează „Lasă-mă cu tine”, o piesă plină de viață despre dragoste și libertate și cu un sound fresh.

comunicat de presa: „Lasă-mă cu tine“ este un statement muzical care îți reamintește să te bucuri de tot ce trăiești pentru că fericirea vine de fapt din lucruri simple.

Compusă de către The Master of The Sound alături de EL Radu, interpretul și producătorul muzical din Republica Moldova care i-a remarcat talentul tinerei artiste, „Lasă-mă cu tine” este o piesă de dragoste pentru cei care aleg să iubească necondiționat și dau importanță momentelor petrecute împreună.

„Sunt cu adevărat fericită să lansez această piesă minunată. Din clipa când am auzit demo-ul am simțit că e a mea. Fericirea este si mai mare ca am șansa să colaborez cu cei de la Cat Music", povestește Yasmine.

„Piesa «Lasă-mă cu Tine» are ceva special, mai ales că e prima dată când am creat o astfel de melodie, iar timbrul vocal al Yasminei s-a potrivit perfect pe linia melodică. Este o fată foarte talentată și sunt mândru să o avem în familia noastră muzicală #ELRaduProject", povestește EL Radu.

La vârsta de 11 ani, Yasmin a început să urmeze ore de canto și încă, iar după doar o lună, artista a început să particip le la numeroase concursuri unde a interpretat atât piese populare cât și pop, dar și invitații la festivaluri și emisiuni TV.

Vizionare placuta