10 moduri subtile prin care persoanele toxice te afecteaza mental si emotional

Chiar si atunci cand ai un mindset puternic si sanatos, daca ai in jur oameni toxici, acestia vor gasi o modalitate de a se infiltra in mentalitatea ta si in starea ta de spirit.

Probabil ca si tu ti-ai spus, in sinea ta, ca oamenii toxici din jur nu au cum sa te afecteze. Totusi, felul in care acestia intra pe sub pielea ta si te fac sa iti pui la indoiala deciziile si starile este extrem de subtil. Fie ca o fac intentionat sau nu, aceste comportamente sunt extrem de nocive. De aceea, trebuie sa stii exact cum te afecteaza persoanele toxice, pentru a putea sa fii constienta atunci cand acest lucru ti se intampla. Iata cum te afecteaza persoanele toxice: 10 moduri subtile 1. Te fac sa te simti vinovata atunci cand este, de fapt, vina lor. Ai o stare de spirit neplacuta, cauzata de cineva anume? Daca este vorba despre o persoana toxica, aceasta nu isi va asuma niciodata comportamentul si efectul sau asupra ta. In schimb, se va supara pe tine sa te va face sa te simti vinovata pentru felul in care te simti si te porti. Ai o stare de spirit neplacuta, cauzata de cineva anume? Daca este vorba despre o persoana toxica, aceasta nu isi va asuma niciodata comportamentul si efectul sau asupra ta. In schimb, se va supara pe tine sa te va face sa te simti vinovata pentru felul in care te simti si te porti. Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

1 Noiembrie 2021 Echipa Kudika