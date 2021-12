Mantra magica a iubirii in 2022 pentru fiecare zodie in parte

Cum atragi iubirea în viața ta în anul 2022 în funcție de zodie.

Află care este mantra magică a iubirii în anul 2022 în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut:

Horoscop Berbec

Sunt ceea ce simt. Sunt iubire, sunt dragoste, sunt fericire, sunt aventura. Imi accept sentimentel si emotiile asa cum sunt si le permit sa ma ghideze in drumul meu prin aceasta viata pentru a ma ajuta in fiecare zi, in fiecare ora, in fiecare secunda.

Horoscop Taur

Invat sa am incredere in puterea divina. Invat sa am incredere in Univers. Stiu ca imi este destinata o poveste minunata de dragoste. Stiu ca urmeaza sa am parte de cele mai frumoase lucruri. Stiu ca cineva ma protejeaza si vrea sa ma vada fericita.

Horoscop Gemeni

Imi deschid sufletul si permit dragostei adevarate sa ma gaseasca. Nu ma mai ascund dupa zidurile pe care le-am construit in jurul meu de teama de a fi vulnerabila. Imi pun inima pe tava si arat cine sunt cu adevarat.

Horoscop Rac

Nu ma mai grabesc nicaieri, ma bucur cu tot sufletul meu de aceasta calatorie. Stiu ca dragostea adevarata este deja pe drum catre mine, insa ea va ajunge sa ma gaseasca doar in momentul in care eu voi fi pregatita sa iubesc asa cum trebuie sa o fac: cu tot sufletul. Fara regrete.

Horoscop Leu

Cred in mine. Cred in puterea dragostei. In ultimul an mi-am invatat lectiile. Stiu ce imi doresc de la o relatie sentimentala, stiu cum vreau sa fie sufletul meu pereche. Am rabdare si promit sa nu ma mai grabesc nicaieri.

Horoscop Fecioara

Fac un pas in spate si ii permit destinului sa imi arate care este drumul pe care trebuie sa merg mai departe astfel incat sa gasesc iubirea adevarata. Nu ma mai tem de nimic. Fiecare clipa vine cu o lectie importanta care ma va ajuta in viitor.

Horoscop Balanta

In acest an aleg sa am incredere in mine. Aleg sa fac un pas in fata si sa merg mai departe pe drumul meu pentru ca stiu ca unde voi pasi voi gasi doar dragoste, bunatate si fericire. Nu imi mai este frica de nimic. Imi deschid inima si iubesc tot ce ma inconjoara.

Horoscop Scorpion

Sunt pregatita pentru tot ce urmeaza. Sunt pregatita sa fac pasul cel mare. Sunt pregatita sa imi intalnesc dragostea adevarata. Sunt pregatita sa stiu ce inseamna sa iubesti si sa fii iubita. Sunt pregatita pentru toate bucuriile pe care o relatie le aduce.

