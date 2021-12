6 Mantre pe care sa ti le spui in 2022. Este timpul sa inchizi un capitol si sa mergi mai departe cu viata ta

Daca vrei sa fii fericita in viata, trebuie sa te eliberzi de lucrurile care aduc negativitate. Orice lucru care nu iti permite sa cresti sau care iti afecteaza sanatatea mintala este daunator pentru tine. Nu este intotdeauna usor sa inchizi usa si sa o iei de la capat, insa te vei simti mult mai bine odata ce faci asta.

Uneori este esential sa lasi lucrurile sa isi continue cursul si sa te lasi purtata de val. Universul are intotdeauna un plan pregatit pentru tine, fa un pas in spate si permite-i sa il puna in aplicare. Fie ca trebuie sa renunti la anumite lucruri, la cativa oameni sau la emotiile care nu te ajuta cu nimic, gaseste in sufletul tau puterea de a face aceste lucruri, de a inchide capitolul si de a merge mai departe cu viata ta.

Cand este timpul sa lasi lucrurile sa plece, mantrele te pot ajuta sa te eliberzi de negativitate si sa gasesti puterea de a fi optimista si de a porni pe un nou drum cu incredere ca va i mai bine.

Iata cateva matre importante pentru a intelege ca este timpul sa lasi trecutul in spate si sa mergi mai departe cu viata ta. Anul 2022 reprezinta un nou inceput, un dar de la Univers. Bucura-te de el si nu mai privi in spate, acolo unde ai suferit.

1. Nu sunt aceeasi persoana care eram in trecut. Oamenii se schimba si se dezvolta in mod constant. Fiecare zi este o noua oportunitate pentru mine de a deveni mai buna, de a fi mai fericita, de a imi face sufletul mai linistit.

2. Duc o viata plina de scop si de implinire. Caut lucruri care aduc un scop real vietii mele. Renunt la tot ce nu mai este bun pentru tine. Fac schimbarile necesare astfel incat sa fiu cu adevarat fericita.

3. Sunt fericita. Incep un nou capitol in viata mea. Nimic nu dureaza pentru totdeauna. Las lucrurile de care nu mai am nevoie in trecut pentru ca ele nu mai fac parte din viata mea. Incep sa scriu o noua pagina in acest capitol minunat al vietii mele.

4. Nu mai lupt impotriva destinului. Ma las purtata de val. Las lucrurile sa isi continue drumul astfel incat sa existe loc pentru lucruri mai bune in viata mea. Am incredere in Univers, stiu ca el are un plan special pentru mine.

5. Imi dau seama ca a merge mai departe cu viata mea este cel mai bun lucru pe care il pot face pentru mine in acest moment. Eliberarea imi va face bine. Renunt la tot ce nu este bun pentru mine si invat sa ma vindec cu adevarat.

6. Trecutul s-a incheiat. El nu mai exista. Nu pot schimba ceva ce s-a intamplat, asa ca aleg sa merg mai departe cu viata mea, bucurandu-ma de momentul prezent si invatand sa practic recunostinta.

