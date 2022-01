11 Ianuarie (11.01) deschide portalul magic 111 pentru a ne îndepărta definitiv de rău. Acum ne vindecăm cu adevărat

Universul nu cunoaște limite când vine vorba de vindecarea sufletelor rănite. Portalul magic 111 se deschide în ziua de 11 ianuarie pentru a ne ajuta să ne rupem de trecut, să ne îndepărtăm de tot ce este rău și să începem o nouă viață. Acum învățăm să trăim cu adevărat.

Suntem deja în a unsprezecea zi a anului 2022. Energia pozitivă care circulă în întregul Univers în acest sezon al Capricornului este contagioasă și greu de ratat. Toată lumea își pune în ordine viață, își scrie pe hârtie noile visuri și planuri și este pregătită pentru un nou capitol.

Ziua de 11 ianuarie este o zi magică, încărcatănu doar cu energia numărului 1, ci și cu energia divină a numărului 111. S-ar putea dovedi a fi cea mai norocoasă zi pentru noi în această lună.

111 semnifică deschiderea unui portal magic care ne apropie mai mult de Univers.

Puterea lui 111 în numerologie

În numerologie, numărul 1 se referala o vibrație înaltă, extrem de puternică. Gândește-te că este că și cum ai fi mereu pe primul loc - acesta este genul de energie pe care îl primești de la acest număr în numerologie.

Numărul 1 deține o vibrație a noilor începuturi. Reprezintă curaj și acțiune pentru atingerea obiectivelor. Este și un punct de plecare, chiar și în viața de zi cu zi - lunile încep cu 1, un șir de numere începe cu 1.

111 este energia triplă a lui 1si este un semn al manifestării tuturor visurilor tale. Mai este, de asemenea, un semn pentru trezirea spirituală și un mesaj din partea Universului că ești pe calea cea bună. Dacă vezi des 111 gândește-te că divinitatea este de partea ta și te ghidează, te îndrumă, te sprijină pe drumul pe care ești. Ești aliniată cu scopul tău.

foto Mia Stendal, Shutterstock

Ce trebuie să faci în ziua de 11 ianuarie (11.01) pentru a profită de puterea magică a lui 111?

Știm cu toții că ianuarie este o lună a noilor începuturi îndrăznețe. Acum imaginează-ți o explozie dublă a acestei energii incredibile care îți vine în cale pentru a te ajuta să îți împlinești scopurile.

Pe 1 ianuarie, energia va atinge apogeul la orele: 1:11, 13:11, 11:11, 23:11, precum și la 3:33 și 13:33.

Mantra de care ai nevoie în ziua de 11.01 (11 ianuarie) în funcție de zodia în care te-ai născut:

Horoscop Berbec

Sunt puternică. Sunt mândră de mine. Sunt o câștigătoare și mă simt norocoasă în fiecare zi. Astăzi lupt pentru ceea ce îmi doresc.

Horoscop Taur

Nu există probleme, doar oportunități. Cu fiecare pas pe care îl fac în viața mea, învăț lucruri minunate. Fac tot ce îmi stă în putere pentru a îmi îndeplini țelurile și a îmi vedea sufletul fericit cu adevărat.

Horoscop Gemeni

Am încredere că Universul este de partea mea. Am încredere că el mă îndrumă cu fiecare pas pe care îl fac. Am încredere că voi ajunge acolo unde îmi doresc. Nu mă opresc, merg mai departe.

Vizionare placuta