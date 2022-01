10 Lucruri pe care sa ti le spui pentru a cultiva rabdarea in inima ta si a aduce linistea in sufletul tau

Nu poti opri viitorul. Nu te poti intoarce in trecut. Singurul lucru pe care il faci este sa traiesti acum, in prezent. Pentru ca acum se intampla viata ta.

Lumea este asa cum esti tu in sufletul tau. Este asa cum gandesti, cum vezi si cum vrei sa devii. Asadar, totul tine doar de tine. Gaseste puterea sa te ridici de la pamant si sa iti alegi gandurile cu intelepciune. Gaseste puterea sa cultivi rabdarea in inima ta si sa aduci linistea in sufletul tau. Gaseste puterea de a merge mai departe si de a lupta pentru a fi fericita.

Gaseste puterea de a trai cu zambetul pe buze. Iata ce trebuie sa iti spui atunci cand lucrurile nu merg asa cum iti doresti, cand simti ca nu mai poti, cand nu reusesti sa vezi luminita de la capatul tunelului si cand nu mai gasesti puterea de a merge mai departe:

2. Rabdarea este o expresie clara a increderii in propria persoane, a acceptarii, a serenitatii si a sigurantei ca va fi bine. Este un semn al puterii. Practic-o cat mai des.

3. Nu iti pierde timpul si energia luptand pentru a nu mai fi aici. Investeste timpul si energia luptand pentru a ajunge acolo unde iti doresti sa ajungi.

4. In loc sa te enervezi, gaseste si invata lectia. In loc sa simti invidie, simte admiratie. In loc sa iti faci griji, preia fraiele si actioneaza. In loc sa te indoiesti, ai incredere.

5. In momentul in care nu mai poti schimba o situatie, primesti provocare pentru a te schimba pe tine insati. Iar aceasta schimbare inseamna enorm pentru ca iti poate schimba viata.

6. Nimic nu este permanent. Cand ajungi sa intelegi asta, poti face orice iti doresti pentru ca nu mai incerci sa te legi de nimic in viata ta.

7. Priveste in jur si invata sa fii recunoscatoare pentru viata pe care o ai acum. Alege sa fii recunoscatoare pentru sanatatea ta, pentru familia ta, pentru prietenii tai, pentru casa pe care o ai. Nimic nu tine o vesnicie.

8. Nu iti incepe ziua cu durerea de ieri. Este o noua zi, un nou inceput. Ai sansa sa dai pagina. In fiecare dimineata trezeste-te spunandu-ti ca este prima zi din restul vietii tale.

9. Poate ca esti epuizata. Poate ca te simti descurata. Poate ca te simti nesigura. Indiferent de situatie, ceea mai buna optiune pentru tine este sa nu te opresti din a face pasi marunti tot in fata, pe drumul vietii.

10. In momentul in care nu iti mai faci griji pentru lucrurile pe care nu le poti controla ai timp sa schimbi lucrurile pe care le poti controla. Si asa viata va deveni mai usoara si mai frumoasa.

foto main Oksana Petrusevych, Shutterstock

Vizionare placuta