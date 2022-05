4 Lucruri care dovedesc ca daca vrei sa fii iubita, trebuie sa iubesti 

Pentru a primi dragoste, este nevoie de munca din partea ta. Daca vrei sa fii iubita, trebuie sa iti deschizi inima si sa iubesti cum stii tu mai frumos, mai intens, mai profund, mai sincer, mai curat. De fiecare data cand arati iubire, primesti dragoste la schimb (chiar daca uneori nu o observi imediat).

In ciuda a tot ceea ce se intampla, tu trebuie sa oferi intotdeauna dragoste. Si, chiar si atunci cand este greu, sa iti arati dragostea este esential pentru a experimenta sentimente frumoase in viata viata. Asadar, darama toate barierele pe care le-ai ridicat in jurul inimii tale si ofera-i sufletului tau libertatea de a se indragosti. Cand vei face aceste lucruri, vei primi dragostea pe care o doresti si, cel mai important, pe care o meriti.

Iata 4 lucruri care dovedesc ca trebuie sa oferi dragoste pentru a primi dragoste:

1. Te simti cel mai iubit om din lume doar atunci cand oferi iubire

Gandeste-te la momentele in care ai simtit ca esti cea mai iubita. Cel mai probabil, in situatiile in care ai simtit aceste emotii extreme si tu, la randul tau, ai oferit dragoste.

Daca simti ca iti lipseste dragostea fizica, afectiunea, incearca sa o oferi mai intai: saruta-ti partenerul, tine-l de mana, imbratiseaza-l lung. Nu te astepta ca el sa iti raspunda cu aceeasi moneda imediat, insa fa aceste lucruri cat mai des si vei vedea schimbari in timp.

2. Descoperi ca te iubesti mai mult pe tine insati atunci cand le oferi iubire oamenilor din jurul tau

Unii oameni aleg sa pastreze iubirea doar pentru ei insisi, insa nu se iubesc pe deplin facand asta. Cand daruiesti iubire primesti mult mai mult in schimb si, in acelasi timp, ajungi sa te iubesti pe tine mai mult.

Sa impartasesti iubirea este intotdeauna mai bine decat sa o pastrezi doar pentru tine pentru ca aceasta actiune te ajuta sa aduci in sufletul tau si mai multa iubire de sine. In plus, vei primi iubire si de la oamenii din jur - ceea ce inseamna ca ai doar de castigat.

3. Indiferent de ceea ce se intampla in viata ta, tu continui sa oferi iubire

Indiferent de ce ti s-a intamplat in trecut, tu trebuie sa continui sa oferi ceea ce iti doresti sa primesti. Daca nu oferi dragoste, atunci nici nu vei simti ca o poti primi - lucru complet adevarat.

Pe masura ce alegi sa darami zidurile construite in jurul inimii tale si inveti sa fii vulnerabila si sa oferi dragoste, vei observa o abundenta de sentimente minunate in viata ta.

4. In momentul in care oferi dragoste, aduci bucurie in sufletul tau

Cand oferi dragoste, in sufletul tau dai nastere unei bucurii incredibile - iar aceasta este o forma incredibila de a primi iubire. Fericrea pe care ti-o oferi tie iubind cu generozitate pe altcineva iti revine ca iubire de sine.

foto main Yuliia Mazurkevych, Shutterstock

Vizionare placuta