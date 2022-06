Alexandra Stan lansează o nouă versiune a piesei sale 'Lie', cu Zookeepers

După lansarea celui de-al cincilea album de studio, Alexandra Stan lansează o nouă versiune a piesei sale, „Lie”, inclusă pe album, cu proiectul danez Zookeepers, via Universal Music România.

comunicat de presa: Aceasta piesa marchează cea de-a doua colaborare, după track-ul "Future Calling", lansat în urmă cu câteva luni.



Alexandra Stan a lansat albumul "Rainbows" pe 29 aprilie 2022 prin Universal Music România - o colecție uimitoare de 15 piese, fiecare dintre ele prezentând o latură diferită a cunoscutului și iubitului superstar român, Alexandra Stan.



Piesa „Lie” este disponibilă pe album și are acum o prelucrare a baietilor de la Zookeepers, un duo de producători format din William de Waal și Søren Oliver Due.

O colecție de 15 cântece, fiecare piesă prezentând o latură diferită a Alexandrei Stan; titlul "Rainbows" nu doar că este o metaforă pentru melodii, cât şi pentru artistă, arătând și diversele atitudini ale Alexandrei - jucăuşă, îndrăzneaţă, extravagantă, misterioasă sau doar girl next door. Materialul este un caleidoscop de ritmuri, teme, mesaje și abordări când vine vorba de videoclipuri muzicale. Având în vedere versatilitatea acestui album, există cel puțin o melodie potrivită pentru fiecare dispoziție și gust personal. Albumul include și o noutate pentru un artist român, o colaborare cu primul influencer digital român, Ana Tobor, pentru piesa de inspirație J-pop, "Kame Ha".

Tracklist "Rainbows" - Alexandra Stan:

Rainbows

Come Into My World (with NERVO)

It's My Life

I Think I Love It

Tikari (feat. LiToo)

Kame Ha (feat. Ana Tobor)

Tokyo

Boy, Bye!

Bad at Hating You

Cherry Lips

Lie

Outro

Bonus tracks:

Obsesii

Aleasa

Take Me Home

Vizionare placuta