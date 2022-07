Remedii pentru arsuri solare pe care nu ar trebui sa le folosesti, potrivit dermatologilor

Daca ai trecut vreodata prin chinul unei arsuri solare, atunci cu siguranta iti aduci aminte ca ai fost tentata sa incerci orice remediu care sa-ti amelioreze cat mai rapid usturimea si inflamatia pielii. Cu toate acestea, dermatologii spun ca exista cateva solutii care fac mai mult rau decat bine. Iata de ce leacuri trebuie sa te feresti in cazul arsurilor solare!

„Pe internet se gasesc tot felul de metode pentru tratarea arsurilor solare, dar de unele chiar trebuie sa te feresti. Iti inflameaza pielea si mai tare si implicit procesul de vindecare este ingreunat. Cel mai des intalnit remediu pe care recomand sa-l evitati este crema de ras. A devenit viral pe retelele de socializare, dar asta nu inseamna neaparat ca este si bun de pus in aplicare”, spune dermatologul Luke Maxfield, noteaza mindbodygreen.com

Smantana, leacul fara de leac

Un alt remediu indicat pe internet in cazul arsurilor solare este smantana, care, din fericire, totusi nu le agraveaza.”In realitate ai nevoie de o solutie care sa actioneze rapid si sa te elibereze de disconfort, iar smantana nu va fi absorbita in pori si nu va reusi sub nicio forma sa grabeasca procesul de vindecare. Chiar nu mai are niciun rost sa spun ca remediul n-are nicio relevanta in cazul arsurilor solare”, mai spune dermatologul.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta