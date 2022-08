La ce trebuie să renunți în săptămâna 15-21 august ca să atragi fericirea

Horoscop săptămânal pentru perioada 15-21 august. Află la ce trebuie să renunți pentru a atrage fericirea în viața ta în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut.

In a treia saptamana a lunii august Universul va scoate la lumina informatii ascunse sau emotii ingropate, ajutandu-ne sa vedem mai clar anumite situatii sau relatii. Tot ce traim acum lucreaza la binele viitorului nostru. Schimbarile ne transforma si ne ajuta sa devenim o varianta mai buna a noastra.

Afla la ce trebuie sa renunti in saptamana 15-21 august ca sa atragi fericirea:

Horoscop Berbec

Trebuie sa renunti sa mai lupti cu morile de vant

Universul te sfatuieste ca in aceasta saptamana sa faci un pas in spate si sa ii permiti destinului sa isi joace cartea. Invata sa nu iti mai grabesti drumul si sa incerci sa te bucuri de calatoria pe care o faci.

Horoscop Taur

Trebuie sa renunti la graba profesionala

Pe plan profesional esti mai tot timpul pe fuga. Nu te poti bucura de o realizare ca imediat dupa ce inchei un proiect, tu trebuie sa te apuci de altul. Invata sa faci ce trebuie pentru sufletul tau si nu mai incerca sa ii impresionezi pe cei din jurul tau.

Horoscop Gemeni

Trebuie sa renunti la lucrurile care nu conteaza

Ti-ai aglomerat viata cu atat de multe lucruri inutile incat acum nici macar nu mai stii ce conteaza cu adevarat pentru tine. In aceasta saptamana fa-ti timpul pentru a iti pune in ordine nu doar lucrurile personale, ci si emotiile, starile, trairile si planurile pentru viitor.

Horoscop Rac

Trebuie sa renunti la griji

Gandurile negative, grijile si temerile nu te vor ajuta cu nimic in viata. In schimb, incearca sa iti concentrezi mintea asupra lucrurilor pozitive, sa inveti arta recunostintei si sa fii focusata pe tot ce poti controla in viata ta.

Horoscop Leu

Trebuie sa renunti la ideea ca este prea tarziu

Niciodata nu este prea tarziu pentru a face o schimbare. Niciodata nu este prea tarziu pentru a fi fericita. Niciodata nu este prea tarziu pentru a iti gasi sensul in viata. Ai incredere in tine si lasa-te condusa de intuitie.

Horoscop Fecioara

Trebuie sa renunti sa mai traiesti in trecut

Accepta ce s-a intamplat, inchide usa si continua-ti viata. Ceea ce a fost nu mai conteaza. Ceea ce este cu adevarat important este momentul prezent; aici si acum se intampla viata ta. Asadar, bucura-te de acest capitol pe care il traiesti chiar acum.

Horoscop Balanta

Trebuie sa renunti la frica de necunoscut

Iti este atat de teama de necunoscut incat alegi sa ramai in zona de confort si sa traiesti o viata obisnuita. Insa Universul are alte planuri pentru tine, unele cu adevarat speciala, si are nevoie ca tu sa crezi in el. Permite-i sa iti arate cat de frumos poate fi viitorul tau.

Horoscop Scorpion

Trebuie sa renunti sa mai depinzi de oamenii din jurul tau

Fiecare isi traieste propria viata, fiecare face ce vrea. Asadar, in loc sa depinzi de alti oameni, mai bine ai depinde de tine. Petrece mai mult timp singura, descopera-te, da-ti seama cine esti, care este scopul tau in viata si ce te face fericita.

Horoscop Sagetator

Trebuie sa renunti la zgomotul din jurul tau

Invata sa te eliberezi de tot zgomotul din jur si sa te concentrezi doar pe ceea ce consideri ca este mai bine pentru tine. Universul este de partea ta si te ajuta sa dai pagina si sa incepi un nou capitol al vietii tale.

Horoscop Capricorn

Trebuie sa renunti sa iti mai faci planuri pe termen lung

Esti mult prea concentrata pe ce urmeaza sa se intample si pierzi ce exista aici si acum. Nu iti mai planifica viata si invata sa te concentrezi pe ceea ce este deja aici. Traieste pentru momentul prezent.

Horoscop Varsator

Trebuie sa renunti la durere

Priveste partea pozitiva a lucrurilor: tot ce ai avut de indurat te-a schimbat atat de mult si te-a ajutat sa devii o versiune mai buna a ta. Esti puternica, esti independenta, iti cunosti scopul in viata si stii ce vrei de la viitor.

Horoscop Pesti

Trebuie sa renunti la visurile vechi

Esti inca prinsa in trecut, cu acele visuri vechi care nici macar nu iti vor mai aduce fericire daca le vei vedea implinite. Incearca sa te eliberezi de tot ce nu te mai reprezinta si sa te concentrezi asupra noii identitati.

