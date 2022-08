3 SUD EST sărbătorește 22 de ani de când a lansat hitul „Te plac

Mai țineți minte celebrul hit „Te plac" lansat de către băieții de la 3 Sud Est în urmă cu 22 de ani?

comunicat de presa: Piesa ce a stat pe buzele tuturor în tot acest timp se bucură de o nouă versiune, cu un sound fresh, dar și cu un videoclip pe măsură. „Orice s-ar întâmpla să nu uiţi niciodată/ Tu pentru mine eşti cea mai frumoasă fată/ Te plac aşa cum eşti/ Îmi place cum zâmbeşti/ Te port cu mine în gând/ Mă placi aşa cum sunt” este unul dintre cele mai iubite refrenuri ale tuturor timpurilor, ce a cucerit publicul și a făcut înconjurul lumii.

„După 22 de ani de la lansarea piesei «Te plac» a venit vremea să îi punem o haină nouă. Am păstrat totuși elemente din varianta originală, dar am adăugat și sunetele anului 2022. Sperăm că vă place!", povestește Laurențiu Duță.



De-a lungul timpului, piesele 3 Sud Est au avut un rol important în evoluția muzicii românești. A urmat o lungă istorie muzicală, cu peste 10 albume și zeci de hituri absolute care au stat în fruntea topurilor muzicale și a playlisturilor. Până în prezent, trupa a susținut numeroase turnee atât în țară, cât și în Las Vegas, Los Angeles, Sacramento, Montreal, Toronto, New York, Detroit, Chicago și Atlanta, unde au reușit să împărtășească emoția fiecărui single lansat.

