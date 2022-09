Ioana Ignat lanseaza single-ul 'Tacerea'

Vocea inimii este imprevizibila. In momentul in care intentia inceteaza, intervine tacerea. Dupa ce a lansat single-ul „Am vrut sa te sun”, Ioana Ignat revine cu o piesa care ar putea fi o completare fireasca, denumita „Tacerea”.

comunicat de presa: Melodia „Tacerea” este compusa de catre Ioana Ignat si va fi inclusa pe primul material discografic al artistei, care va fi lansat in curand.



Recent, Ioana Ignat a fost invitata lui Ronan Keating pentru un moment emoționant pe scena festivalului la care a fost prezent artistul irlandez. A fost pentru prima dată în cei 20 de ani de când a fost lansat hitul „If Tomorrow Never Comes” când Ronan l-a cântat în duet, iar Ioana este vocea care a completat aceasta premiera.



In videoclipul piesei „Tacerea”, Ioana Ignat interpreteaza un personaj feminin implicat intr-o relatie in care cuvintele si comunicarea lipsesc cu desavarsire. Alaturi de Ioana, in proiectul video, apare actorul Adrian Nartea, jucand rolul unui partener silentios. Interactiunea dintre cele doua personaje este doar la nivel nonverbal, iar finalul videoclipului ii aduce intr-o postura inedita.

Din 2017 până în prezent, Ioana Ignat, una dintre cele mai talentate artiste din industria muzicală românească, a depășit bariere și a cucerit topuri muzicale prin melodiile compuse și lansate. Carismatică și creativă, Ioana este un artist cu apariții live excepționale, reușind să cucerească atât publicul, cât și scenele industriei muzicale. Debutul Ioanei înseamnă hitul „Doar pe a ta”, piesa anului 2017, care a ajuns no. 1 în topurile muzicale. În prezent, videoclipul piesei are 65 milioane de vizualizări.

Tot în 2017, Ioana compune și lansează „Nu mă uita”, una dintre cele mai populare piese româneșți în mediul online, ce atinge 96 milioane vizualizări pe YouTube. Un nou no. 1 și peste 59 milioane vizualizări vin pentru Ioana odată cu piesă „În palma ta”. Anul 2020 o aduce pe Ioana Ignat din nou în primele poziții Trending YouTube cu piesele „Tu nu meriți”, „Azi”, „O lume întreagă”, „Singură greșeală” (împreună cu Florian Rus) și Sensibil (Nu am somn). Piesă „Inima Naivă”, lansată alături de Sebastian Dobrincu, a ajuns la 4,6 milioane vizualizări.

În 2021, Ioana și-a unit forțele cu trupa VUNK pentru track-ul „Ultimul Anunț” (2,8 milioane de vizualizări), și a colaborat, pentru a treia oară, cu Edward Sanda pentru single-ul „Dacă tu nu ai fi” (13 milioane de vizualizări). În 2022, Ioana a colaborat cu Holograf pentru melodia „Am ales cu sufletul”, a lansat piesă „Am vrut să te sun” și a colaborat din nou cu Sebastian Dobrincu pentru track-ul „Weekend”, alături de Gheboasa.

