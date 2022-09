Soarele intra in zodia Balanta si deschide cel mai frumos capitol al vietii noastre. In sfarsit privim catre viitor

Pana acum am privit mai mult in trecut decat inainte, insa lucrurile se schimba radical pentru noi. Universul ne sfatuieste sa ne pregatim emotional. Energiile se schimba radical cat Soarele intra in semnul echilibrat si plin de armonie al Balantei.

Soarele in Balanta. Oficial ni se deschide cel mai frumos capitol al vietii noastre Pe masura ce intram in Balanta, este timpul sa ne pregatim sufletele pentru echilibrul divin. Cu multa gratie si usurinta, traversam o perioada de transformare pe toate planurile. Balanta aduce armonie in vietile noastre, schimbari frumoase de care aveam nevoie si o crestere incredibila a dorintei de a avea mai multa grija de noi si, in acelasi timp, de a lucra la relatiile cu oamenii din jurul nostru. Scapam de falsitate si imbratisam realitatea pura. La ce sa ne asteptam in sezonul Fecioarei Fiecare semn din zodiac poseda trasaturi unice, iar caracteristicel Balantei sunt printre cele mai frumoase si mai fermecatoare. Ni se ofera posibilitatea de a profita la maxim de acest timp plin de echilibru si armonie. Condusa de Venus, Balanta este atrasa de iubire si de frumusete, iar aceste doua aspecte ale vietii sunt in fruntea listei lor de lucruri din viata care conteaza cu adevarat. Avand ca simbol cantarul, Balanta este interesata sa faca numai si numai ceea ce este corect si sa se asigure ca nimeni nu profita de oamenii din jurul sau. Capacitatea de a comunica cu aproape oricine o transforma intr-o mediatoare incredibila chiar si in cele mai complicate situatii. Balanta stie sa comunice si sa se inteleaga bine cu toata lumea si de multe ori este considerat cel mai armonios semn zodiacal. Indiferent de situatie, aceasta stie intotdeauna cum sa gaseasca o cale de mijloc necesara pentru a crea conexiune reala si intelegere in cadrul relatiilor - atat personale, cat si de afaceri. Pe langa aceste caracteristici, Balanta poseda si o energie echilibrata care o ajuta sa evite sa mearga catre zona extremelor. Cat Soarele este in Balanta, ne putem astepta la o abordare mai echilibrata din punct de vedere emotional. Mai mult, spre surprinderea noastra reusim sa facem mai usor fata situatiilor care inainte ni se pareau groaznice si foarte stresante. Sfatul Universului pentru toate zodiile. La ce sa ne asteptam in urmatoarea perioada? Universul ne spune sa ne pregatim sa lasam trecutul in spate si sa ne axam cu adevarat asupra prezentului si a viitorului. Cu totii simtim o schimbare subtila de energie si reusim sa profitam de ea pentru a incheia toate capitolele ce nu ne mai ajuta sub nicio forma si a o lua de la capat. Suntem mai puternici, mai echilibrati, mai siguri pe noi. Balanta are multe idei si o energie creativa incredibila, ii place sa vorbeasca si este stapana pe orice situatie. Pe plan personal, Balanta ne incurajeaza sa construim legaturi mai profunde cu cei dragi, precum si relatii mai puternice in comunitatile profesionale. Urmatoarele saptamani vor aduce multe oportunitati ce ne vor ajuta sa construim noi conexiuni, sa legam prietenii importante si chiar sa ne rezolvam problemele sentimentale. Avem multa rabdare si reusim sa trecem mai usor peste certuri sau conflicte. Mai mult, suntem dispusi sa apelam la compromisuri, sa renuntam la masti, sa ne deschidem inimile si sa invatam sa fim vulnerabili. Sezonul Balantei, cel mai frumos de pana acum Energia creativa, armonioasa, prietenoasa pe care Balanta o aduce ne permite sa ne simtim mai linistiti ca niciodata. Universul ne sfatuieste sa profitam de tot ce are de oferit acest tranzit concentrandu-ne pe ceea ce suntem si pe ceea ce vrem sa devenim. Cu rabdare, efort si incredere de sine, putem face din acest sezon cel mai frumos sezon al vietii noastre.

19 Septembrie 2022 Echipa Kudika