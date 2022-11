Pe 17 noiembrie Mercur a intrat in Sagetator pentru a face ordine in haosul din viata noastra

Mercur este o planeta cu energii puternice, cu un scop bine definit si cu multa hotarare. Numit si "Mesagerul Cosmic", Mercur reprezinta inteligenta, comunicare si inspiratie.

Mercur, mesagerul cosmic, intra pe taramurile intinse ale Sagetatorului si aduce cu el aventura, distractie, dorinta de a explora, imbunatatire spirituala si comunicare cu mult entuziasm. Universul ne sfatuieste sa evitam impulsivitatea si comportamentul nesabuit si sa invatam sa avem rabdare atat in relatiile cu oamenii din jurul nostru, cat si in relatia cu noi insine.

Cum ne influenteaza Mercur?

Aceasta planeta este conectata la modul in care comunicam cu oamenii din jurul nostru, la modul in care exprimam ceea ce simtim si la frecventa si modul in care informatiile sunt raspandite intre oameni. Aceasta este planeta intelectului cosmic - a conversatiei ceresti.

Mercur nu doar ca reprezinta stilul personal de comunicare al fiecarei persoane, insa se si conecteaza la mintile noastre si la modul in care acestea functioneaza - cum cream anumite idei sau percepem anumite situatii. Planeta dicteaza modul in care exprimam si modul in care altii raspund la ceea ce spunem sau suntem.

Mercur in Sagetator vine pentru a face ordine in haosul din viata noastra. Iata la ce sa ne asteptam de la urmatoarea perioada.

Mercur in Sagetator: Cariera

Sagetatorul este un semn zodiacal care se concentreaza pe imaginea de ansamblu a vietii si, ca semn de foc, poseda o intuitie incredibila care il ghideaza prin Univers. Sagetatorul intelege de ce facem lucrurile pe care le facem si cum putem evolua - mai ales in cariera.

Cu Mercur in acest semn, ne va fi mai usor decat de obicei sa ne concentram pe ce avem de facut, sa ne propunem ideile si sa luptam pentru visurile pe care le avem. Momentul perfect nu exista, sa nu mai asteptam dupa el - este timpul sa ne luam destinul in maini si sa ne concentram pe ceea ce ne dorim sa realizam.

Mercur in Sagetator: Dragoste

Mercur in Sagetator ne indeamna sa spunem ce avem pe inima. Este momentul sa renuntam la toate mastile pe care le purtam si sa ne permitem sa fim vulnerabili. Stiu, acesta este un sentiment infricosator si complicat, insa energia Sagetatorului ne ajuta sa gasim curajul de care avem nevoie pentru a ne pune sufletele pe tava.

Energiile din aceasta perioada incurajeaza conversatiile lungi si profunde care pot aduce mai multa intimitate si conexiune in relatiile romantice.

Mercur in Sagetator: Spiritualitate

Sagetatorul este cunoscut ca un semn spiritual care scoate tot ce este mai linistit din noi. Profunzimea si curiozitatea ne indeamna sa avem conversatii profunde, sa cautam, sa cercetam si sa ne conectam nu doar la ceea ce se intampla in jurul nostru, ci si la ceea ce suntem noi insine. Acesta este momentul sa ne lasam sufletele sa straluceasca, sa primim energiile Universului si puterea divinitatii. Este timpul sa ne gasim vocea spirituala.

foto main zef art, Shutterstock

