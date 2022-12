Pe 9 decembrie Venus intra in Capricorn. Avem la dispozitie o luna sa ne eliberam de traumele trecutului si sa invatam sa iubim

Inima noastra tanjeste dupa angajament si dragoste adevarata. Universul ne spune sa lasam in spate tot ce s-a intamplat astfel incat sa ne putem vindeca de trecut si sa invatam sa iubim din nou. Multi dintre noi au ocazia sa isi intalneasca sufletul pereche in aceasta perioada.

Dupa ce s-a aventurat in minunatul Sagetator, pe 9 decembrie Venus alege sa isi schimbe semnul si intra in Capricorn, unde va sta pana pe 2 ianuarie 2023. Avem la dispozitie o luna sa vindecam tot ce a ramas din trecut, sa ne eliberam de traume si sa invatam sa iubim din nou.

Venus este planeta relatiilor, a iubirii si a tot ce este frumos in viata. Capricornul este un semn zodiacal ce iubeste angajamentul si ordinea. Cand sunt impreuna, formeaza un tranzit ce promoveaza aprecierea pentru tot ce inseamna o viata linistita, relatii profesionale sincere si interconexiuni dintre oameni bine integrate, mature si incarcate de emotii.

Venus in Capricorn ne ajuta sa intelegem cum sa ne exprimam dorintele in nevoi, in cerinte si necesitati catre oamenii din jurul nostru si cum sa fim mai deschisi pentru a crea relatii frumoase, semnificative.

Energiile Universului ne ajuta sa ne angajam prin disciplina si rabdare, sa ne exprimam mai bine potentialul ascuns si sa ne deschidem sufletele astfel incat sa acceptam si sa oferim iubire.

Iata care este sfatul Universului pentru fiecare zodie in parte pentru perioada in care Venus este in Capricorn:

Horoscop Berbec

Universul are surprize frumoase pentru tine in ceea ce priveste viata sentimentala. Faci progrese frumoase in relatia cu partenerul de cuplu. In cazul in care esti singura, ai ocazia sa intalnesti o persoana cu adevarat speciala care te va invata ce inseamna sa iubesti cu adevarat.

Horoscop Taur

Planurile tale pentru aceasta perioada sunt diferite de planurile Universului. Nu mai lupta impotriva destinului, fa un pas in spate si permite-i divinitatii sa iti arate cat de frumos este drumul tau in viata.

Horoscop Gemeni

Acum este momentul sa inchizi usa trecutului; ia cu tine lectiile invatate in ultima perioada si mergi mai departe cu viata ta. Universul iti pregateste surprize cu adevarat speciale.

Horoscop Rac

Sufletul tau are nevoie de liniste adevarata. Profita de aceasta perioada si incearca sa iti indrepti atentia asupra momentelor simple care sa te faca sa fii recunoscatoare pentru viata pe care o traiesti.

Horoscop Leu

Acum ai ocazia sa faci un pas maret in relatia de cuplu, asa ca nu mai sta pe ganduri, nu te mai stresa, nu te mai speria... si treci la urmatoarea etapa. Va fi una cu adevarat speciala.

Horoscop Fecioara

Pentru a fi din nou fericita trebuie sa te vindeci de tot ce s-a intamplat. Sa nu te mai intorci in trecut, sa accepti ce s-a intamplat si sa mergi mai departe concentrandu-te pe momentul prezent. Iubirea este la un pas distanta de tine.

Horoscop Balanta

In urmatoarea perioada inveti cateva lectii importante in relatia de iubire. Ai ocazia sa iti cunosti mai bine partenerul si, totodata, sa fii sincera cu el si sa ii spui ce idi doresti astfel incat impreuna sa creati acea viata la care tot visati.

Horoscop Scorpion

Ai ocazia sa rezolvi conflicte serioase pe plan sentimental in aceasta perioada si sa salvezi relatia de iubire in care te afli. Este timpul sa faci compromisuri, sa lasi trecutul in spate si sa mergi mai departe.

Horoscop Sagetator

Nu te mai gandi ca oamenii stiu ce se intampla in inima ta. Vorbeste deschis despre ceea ce simti si vei vedea cum se vor schimba lucrurile in relatia cu cei dragi. In sfarsit, te vei simti inteleasa.

Horoscop Capricorn

Traieste pentru ziua de astazi. Nu trebuie sa te mai intereseze ce s-a intamplat in trecut sau ce urmeaza sa se intample in viitor. Aici si acum este singurul moment care conteaza si care ar trebui sa primeasca atentia ta.

Horoscop Varsator

Elibereaza-te de traumele trecutului astfel incat sa iti poti vindeca sufletul si sa ii permiti inimii tale sa cunoasca din nou iubirea. Ai ocazia sa iti intalnesti sufletul pereche, insa o vei face doar daca vei fi pe deplin pregatita pentru acest capitol nou al vietii tale.

Horoscop Pesti

Nu iti fie teama sa renunti la masti si sa arati cine esti cu adevarat. Acum ai ocazia sa te apropii de oamenii din jurul tau si sa creezi relatii frumoase, sincere si mature cu ei.

foto main Lana Frey gallery, Shutterstock

Vizionare placuta