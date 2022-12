5 activitati pe care sa le faci pe cont propriu. Nu te mai teme sa petreci timp singura!

Este timpul sa inveti sa te bucuri de propria ta companie. Petrece timp de calitate doar tu cu tine.

Iarna poate fi un anotimp in care oamenii ajung sa se simta singuri. De cele mai multe ori, ajungi sa te confrunti cu agitatia sarbatorilor, iar apoi urmeaza acele zile reci, in care se intuneca devreme si in care nu stii ce sa faci. Parca nimeni nu este disponibil si parca nu reusesti sa petreci timp alaturi de cei dragi, oricat ai incerca. Este momentul ideal pentru a nu te mai teme sa petreci timp de una singura! Ti-am pregatit o lista de activitati pe care le poti face pe cont propriu:

Mergi la cinematograf. De cate ori nu ti-ai dorit sa vezi un film, dar nu ai avut cu cine? Prietenii tai erau ocupati, iubitului nu ii placeau comediile romantice, iar tu ajungeai sa il ratezi. Acesta este momentul ideal sa petreci putin timp singura si sa vizionezi in sfarsit ceea ce iti doresti. Nu ramane decat sa iti alegi un loc confortabil si sa iti cumperi o punga de popcorn.

Ia cina la un restaurant. Cina la un restaurant de una singura poate fi extrem de placuta. Va fi un moment de rasfat doar pentru tine, in care sa te bucuri de preparatele preferate si sa te deconectezi de la agitatia din jur.

