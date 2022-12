Evenimentele majore ale Lunii si Soarelui in anul 2023. Cum ne vor schimba viata si cum trebuie sa ne pregatim pentru ele?

Anul 2023 ne pregateste numeroase surprize neasteptate. Evenimentele astrologice din aceste 12 luni vor fi cu adevarat importante deoarece se intampla diferit de cum ar trebui sa se intample, ceea ce inseamna ca ne vor scoate mult din zona de confort si ne vor indemna sa renuntam la rutina si sa acceptam schimbarea.

In 2023 vom avea 2 eclipse de soare si 2 eclipse de luna. Iata cand vor avea loc aceste evenimente majore ale Lunii si Soarelui si cum ne pot schimba acestea viata:

20 aprilie 2023: Eclipsa de Soare in Berbec

Aceasta este prima si cea mai importanta eclipsa a anului 2023. De obicei Eclipsele de Soare ne indeamna sa ne legam de noi inceputuri; in aceasta perioada, eclipsa de soare are loc in Berbec, primul semn al zodiacului, ceea ce inseamna ca energia va fi una incredibil de puternica.

Universul ne spune ca acesta este momentul din an pentru a ne concentra pe inceperea unui nou capitol (un nou loc de munca, o noua afacere, o schimbare pe plan personal, o calatorie importanta). Berbecul ne pregateste sufleteste sa avem incredere in noi si sa indraznim sa ne transformam visurile in realitate.

Ne putem pregati inca de acum planul pentru aceasta perioada din aprilie. Energia acestei eclipse este atat de mare incat ceea ce alegem sa facem poate avea un efect incredibil asupra vietii noastre ani intregi.

5 mai 2023: Eclipsa de Luna in Scorpion

Eclipsa de Luna in Scorpion nu va mai avea loc pentru mult timp de acum inainte. Mai mult, Eclipsele de Luna sunt emotionale, iar Scorpionul este un semn destul de conectat la ceea ce simte, ceea ce inseamna ca primele zile ale lunii mai vor fi destul de interesante din punct de vedere al conexiunii minte-suflet.

Emotiile pot fi concentrate pe zonele in care lumina straluceste puternic sau chiar pe cele in care secretele au fost ascunse; este timpul sa scoatem la iveala ceea ce simtim cu adevarat pentru a lucra cu ceea ce suntem. Universul ne sfatuieste sa fim atenti la momentele de furie si frustrare, sa invatam sa le acceptam si sa le facem fata cu brio.

14 octombrie 2023: Eclipsa de Soare in Balanta

Eclipsa de Soare in Balanta este o perioada in care ne indreptam atentia asupra vietii personale - multi intra in noi relatii si parteneriate, lucreaza la sentimentele pentru alti oameni si formeaza noi aliante.

Balanta este semnul medierii, al negocierii si compromisului. Suntem pregatiti sa facem tot ce este posibil pentru a lucra la uniunea cu oamenii din jur in loc sa luptam unul impotriva celuilalt. Din aceste momente incepem sa vedem legaturile umane cu alti ochi.

28 octombrie 2023: Eclipsa de Luna in Taur

Eclipsa de Luna in Taur ne determina sa acceptam stabilitatea din viata noastra si sa nu ne mai fie teama sa ne deschidem sufletele in fata oamenilor din jur. Lucram sa eliminam toate zidurile construite in jurul inimii noastre care nu ne-au permis sa inaintam in relatiile noi.

Aceasta perioada poate sa scoata la iveala si nesiguranta, lipsa de incredere in propria persoana sau ne poate face sa punem prea mult accent pe ceea ce cred altii despre noi. Este important sa fim sinceri cu noi si sa nu permitem nimanui sa ne spuna cum sa ne traim viata.

