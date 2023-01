Robbie Williams este noua voce a năzdrăvanului Felix, imaginea delicioasei hrane pentru pisici

Felix & Robbie Williams fac echipă pentru a sărbători viața pisicilor

comunicat de presa: “It’s Great To Be A Cat”, interpretată de Robbie Williams, este coloana sonoră a noului spot Felix, imaginea brand-ului Nestle Purina. Melodia, se lansează pe 25 ianuarie si va putea fi ascultată pe http://www.purina.ro/felixandrobbie

In noua sa melodie, artistul Robbie Williams devine vocea celei mai năstrușnice pisici, Felix, imaginea brand-ului Nestle Purina. Superstarul internațional va apărea în premieră într-un scurtmetraj, lansând totodată o melodie integrată în noua campanie internațională “It’s Great To Be A Cat”, campanie dedicată sărbătoririi vieții pisicilor și gamei de hrană delicioasă, Felix.

Inspirându-se din personalitățile propriilor sale pisici, precum și din nebuniile irezistibile ale lui Felix, Robbie Williams “își împrumută” vocea campaniei care se va lansa mâine, 25 ianuarie în toată Europa. Muzicianul face o turnură către lumea actoriei, jucând într-un scurtmetraj alături de celebra pisică Felix. Duo-ul pus pe șotii este surprins făcând o echipă de pomină chiar pentru premiera noii lor colaborări. În film, Robbie este partenerul muzical al lui Felix, în timp ce încearcă să înregistreze o MIAU-lodie memorabilă, acompaniat de orchestră.

Robbie Williams: “M-ați prins cu mâța-n sac! Eu sunt noua voce a lui Felix! Iubesc de când mă știu pisicile și, după ce le-am studiat comportamentul, pot susține că “e grozav să fii PISICĂ”.

Noua melodie, care va fi disponibilă pe http://www.purina.ro/felixandrobbie, reușește să redea cum majoritatea pisicilor domestice își trăiesc cea mai bună viață, exact ca cea a pisicii Felix.

Fabio Degli Esposti, Group Marketing Director la Nestle, Purina: “Cu îndrăgitul Felix, un personaj unic, recunoscut internațional, avem cel mai bun scenariu prin care putem vorbi despre mult iubita mâncare de pisici. Dacă îl mai punem alături și pe unicul, inegalabilul Robbie Williams, avem cea mai bună rețetă! Felix & Robbie, amândoi la fel de năzdrăvani, sunt perechea perfectă.”

Lansarea acestui parteneriat vine împreună cu noua campanie Felix, disponibilă exclusiv pe Youtube si pe purina.ro, începând cu 25 ianuarie, ora 19:00 PM GMT

Pentru mai multe informații și pentru a asculta noua melodie a lui Felix cu Robbie Williams, vă așteptăm pe http://www.purina.ro/felixandrobbie.

Vizionare placuta